“Keko” Scasserra: “Mejor que este partido no podía ser el regreso”

Racing venció a Embajadores en la mañana del domingo y consumado el triunfo, Eduardo Scasserra habló con Infoeme.

“Me imaginé mucho este partido de regreso, es un club que quiero mucho y viví cosas súper lindas, me dio la posibilidad de hacerme conocido en estos torneos que son tan importantes y me recibieron súper bien”, comenzó diciendo Scasserra sobre lo que significó el regreso al “Chaira” y agregó: “Me siento como en mi casa y mejor que este partido no podía ser el regreso”.

El volante de 36 años que llegó a reforzar el plantel en la última semana se mostró más que feliz por la victoria porque “tenemos muchas ilusiones, sabemos que es un campeonato difícil, pero mientras entreguemos todo, la gente va a estar contenta”.

“No esperaba este resultado, sabía que era un rival durísimo, pero son partidos y hay que jugarlos. Por suerte golpeamos cuando teníamos que golpear”, sostuvo sobre el triunfo 3 a 0 sobre Embajadores en el estreno de la Zona 10 de la Región Pampeana Sur y sobre el torneo que otorga 4 ascensos al Torneo Federal A aseveró: “Todos los partidos van a ser muy difíciles, los vamos a tener que trabajar, no nos va confundir este inicio porque van a ser súper cerrados los resultados”.

El futbolista que llegó desde Círculo Deportivo contó sobre su presencia en uno de los laterales de la defensa que: “Le dije al Chueco -García Lorenzo- que estaba para sumar y esta vez el equipo me necesitaba como lateral derecho y si bien no es mi puesto natural, muchas veces lo hecho” y también confesó: “Hacía mucho que no jugaba y me tuve que acoplar rápido, terminé conforme con lo hecho y me sumé a un equipo que tiene un buen funcionamiento, por lo que se me hizo más fácil”.

Por último, pensando en lo que viene que será el viaje a Tandil para enfrentar a Gimnasia, “Keko” sentenció: “Se ha reforzado mucho y tiene jerarquía, pero nosotros trabajaremos para tratar de seguir potenciando nuestras virtudes y poder lastimarlos para seguir por el camino del triunfo”.