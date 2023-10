Torneo Regional Amateur: el primer duelo entre locales, fue goleada para el "Chaira"

En el Buglione Martinese, Racing recibió a Embajadores en el comienzo de un nuevo certamen organizado por el Consejo Federal y en un duelo entre viejos conocidos, ganó el local.

El "Chaira" venció 3 a 0 a Embajadores e inició de la mejor forma su andar en la Zona 10 de la Región Pampeana Sur. Pablo Mujica a los 38´ y Rubén Tarasco por duplicado a los 48´ y 82´ marcaron los goles del local.

Abultada terminó siendo la conquista de los dirigidos por David García Lorenzo que fueron de menor a mayor en la mañana del domingo y a pesar de que atacaron poco, encontraron las ventajas con buenas asociaciones en ofensiva a través de un tridente de mucha experiencia que promete.

La primera parte no tuvo mucho que ofrecer, Embajadores intentó un poco más pero no inquietó mucho al arquero azuleño del equipo local que recién comenzó a entrar en juego pasando los primeros 20´.

Era todo paridad cuando llegó el primer grito de la jornada, Juan Fernández peleó una pelota en el mediocampo, la ganó y encontró a Ordozgoiti que sin pensar envió el centro para que apareciera Pablo Mujica saltando más que su defensor y de cabeza abriera el marcador cuando iban 38´.

Tras el entretiempo, Racing volvió a golpear y en la primera situación que generó amplió la diferencia. Iban apenas 3´ cuando -nuevamente- Ordozgoiti buscó el área y Rubén Tarasco definió cruzado aventajando a toda la defensa “Diplomática”.

Los dos goles en contra obligaron a atacar a la visita, pero no tuvo ideas, los cambios no modificaron la ecuación y Racing se sintió cómodo deteniendo avances con un sólido mediocampo y una defensa que no escatimó en pelotazos cuando tuvo que.

Para cerrar la mañana, Rubén Tarasco volvió a hacer de las suyas ante los rivales, ganó una disputa y fue a buscar el centro que llegó desde los pies de Scasserra y de cabeza decretó la goleada cuando iban 82´.

Buen inicio racinguista en la Zona 10, acomodó bien a Scasserra y a Vitale en la defensa, la dupla Scacheri-Cataldi respondió en el medio y arriba, Ordozgoiti, Mujica y Tarasco se fueron acomodando con el correr de los minutos para ser los protagonistas de la goleada.

Quedará semana larga de trabajo para los dirigidos por Luciano Bilbao que no se presentarán la venidera semana por tener fecha libre, pero que deberá empezar pronto a sumar si anhela el necesario primer lugar del grupo para seguir en torneo.

Síntesis Racing – Embajadores:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Lautaro Moyano

Racing (3): José Matos; Eduardo Scasserra, Franco Aguirre, Leonardo Vitale, Ayrton Palmieri (G. Izaguirre); Alejandro Cataldi (A. Rubio), Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti (F. Kolman); Juan Fernández, Pablo Mujica; Rubén Tarasco (R. Garabento). DT- David García Lorenzo

Embajadores (0): Gonzalo Rizzi; Bruno Di Bello (F. Sacher), Lautaro Sasali (M. Da Rosa), Diego Barzola (F. Lopreite), Nahuel Moro; Nicolás Lareu, Juan Areco, Juan Álvarez (B. Bortolotti), Nicolás Daffara; Santino Sacchi (J. Puente), Luciano Rojas. DT- Luciano Bilbao

Amonestados: Vitale y Cataldi (RAC); Di Bello, Lareu y Rojas (CEO)

Expulsados: No hubo

Goles: 38´ PT Mujica (RAC); 3´ ST Tarasco (RAC) y 37´ ST Tarasco (RAC)