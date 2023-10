Entre anécdotas y risas, la sala de reuniones de la ABO pasó a llamarse “Coco” Palahy

Con mucha presencia y una sala que terminó quedando chica, la Asociación de Básquet de Olavarría homenajeó a Adolfo Palahy y ahora una de las salas lleva el nombre de quién más año estuviera al frente de la entidad reguladora del básquet.

Encabezada por Gerardo Barrera, presidente actual de la ABO, José Maceo, presidente de Pueblo Nuevo y con una nutrida convocatoria se realizó el homenaje al ex presidente que ostenta 25 años de mandato.

Lo que debía ser un breve acto para luego trasladarse al salón del Club Pueblo Nuevo, terminó siendo una reunión de amigos y allegados con muchas anécdotas, algunas lágrimas y un breve recorrido histórico por el básquet olavarriense.

“Cuando me llegan la propuesta de hacer algo para Coco fue un sí rotundo, pasó mucha gente por acá y se lo merece porque hizo muchas cosas por el deporte”, dijo el actual presidente y agregó: “Mucha gente viajó para esto, porque te quieren y este homenaje es recontra merecido”.

Nombres emblemáticos, una mención especial a Elsa compañera de vida del ex dirigente y las palabras del protagonista no faltaron: “Una cosa que aprendí y me dio la Asociación de Básquet es la pasión por hacer, pero esto me pone muy contento, porque hasta altura del partido y yo no estando bien se acuerden de uno”.

Su paso por la Federación, la participación de Olavarría en todos los certámenes de Provincia y también alguna que otra puteada recordando algúna situación particular no faltaron en lo que terminó siendo una entretenida distinción que terminó con el reconocimiento de una plaqueta.

“Coco” Palahy que asumió la presidencia en 1984 y se mantuvo en mandato hasta el 2009 ahora tiene su placa recordatoria en el histórico edificio de la Asociación de Básquet de Olavarría.