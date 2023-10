La Justicia Electoral pidió mover el feriado del 20 de noviembre para evitar el ausentismo en las elecciones

La Cámara Nacional Electoral le solicitó al gobierno nacional trasladar el feriado del lunes 20 de noviembre para evitar el ausentismo en el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa del próximo domingo 19. Si bien la vocera presidencial este lunes había negado el pedido, más tarde trascendió la nota dirigida a Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia.

En comunicación con PERFIL, la Cámara Nacional Electoral confirmó la solicitud de “trasladar el feriado del próximo 20 de noviembre, conmemorativo del Día de la Soberanía Nacional, fijado por ley 27.399. Motiva esta solicitud la necesidad de favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios, que se vería indudablemente afectada si se mantuviera el fin de semana extendido con el referido feriado”, indica la carta dirigida a Vitobello.

A pesar de esto, hace apenas dos días, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que no está en debate modificar la fecha. “El gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado”, publicó Cerruti en su cuenta de X (exTwitter). En la misma línea, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, afirmó este martes en Radio con Vos que el feriado no se modificará porque fue contemplado así por ley a principio de año.

“No se va a modificar. Desarmarlo es desarmarle a varios argentinos sus vacaciones y la verdad que no nos parece. Si hay argentinos que programaron sus descansos, reprogramarlo ahora me parece que traería más problemas que beneficios”, explicó Olmos. Entonces, si bien la cámara perteneciente al Poder Judicial pidió que se considerara el cambio, aún no queda claro que el Ejecutivo fuera a aceptarlo.

Asimismo, se comprende que la carta enviada a Vitobello parte de los datos referidos al ausentismo en las elecciones primarias y generales, realizadas el 13 de agosto y el 22 de octubre, que llegaron a niveles históricos. Durante las PASO se vio la participación más baja desde que se establecieron las primarias en 2011, cuando sólo acudió a las urnas el 69% de los ciudadanos habilitados a votar. La elección presidencial del último domingo marcó una recuperación desde ese entonces, con el 77,6% del electorado acercándose a las urnas, una cifra que de todas formas marcó un retroceso de más de tres puntos respecto a las presidenciales del 2019.

¿Por qué es feriado el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado de 1845. En aquel entonces, los soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios de nuestro país.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

Se trata de un feriado trasladable. Además, hay un antecedente que ratifica que el pedido de la CNE podría ser realizable: en el 2015, el gobierno nacional decidió trasladar el feriado del 20 de noviembre al viernes 27 por el balotaje que enfrentó a Mauricio Macri y Daniel Scioli.

Con información del Perfil.