Carlos Manzur: "hacemos responsable a Cecilia Krivochen y al doctor Galli"

Los gremios que conforman la CGT Regional de Olavarría, convocaron a una conferencia de prensa en la sede de ATSA con el fin de repudiar el accionar policial durante la manifestación que se llevó a cabo durante el día de ayer previo a una sesión del HCD. En dicha movilización, un trabajador fue reprimido por los organismos de seguridad y llevado a la dependencia local.

Participaron de la conferencia, José Stuppia en representación del STMO, Carlos Manzur secretario de ATSA, trabajadores de SUTPA, integrantes del SOIVA y el trabajador que fue brutalmente golpeado y aprehendido por las fuerzas policiales.

En este sentido, Carlos Manzur, secretario general de ATSA comentó: "manifestamos el repudio hacia las autoridades policiales y municipales por el hecho ocurrido en el día de ayer en las inmediaciones de la calle de Necochea y Rivadavia. Los trabajadores no somos violentos, la única forma que tenemos de manifestarnos, es a través de un bombo una bandera o un grito pero jamás hemos agredido a nadie".

"Por la Ley Orgánica de las Municipalidades las sesiones del HCD son abiertas para que todos los ciudadanos podamos acceder a escuchar lo que dicen los legisladores locales", expresó, y agregó que desde el gremio hacen "responsable a Cecilia Krivochen y al doctor Galli por las medidas que ellos hicieron tomar", en referencia a los actos violentos que sufrieron.

Iván Rojo, enfermero e integrante de ATSA.

Por su parte, el trabajador aprehendido Iván Rojo, enfermero y además delegado de ATSA, llamó a la solidaridad de los trabajadores y responsabilizó al Municipio por el accionar policial, "si así empezamos a la hora de circular por la calle, imagínense después del balotaje si gana la violencia".

"En opinión, ellos recibieron una orden y está más que claro, vino del Ejecutivo, porque yo me acerqué a la movilización de forma solidaria, y la persona que me golpeó y me esposó parecía enojada y no quería estar ahí", puntualizó.