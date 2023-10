Tras el aumento de la harina, desde este viernes el kilo de pan costará entre 1200 y 1400 pesos

Desde la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires denunciaron públicamente el faltante de harina en los últimos días lo que generó el pedido de sobreprecios para su entrega y la exigencia del pago "al contado". En este contexto, el kilo de pan costará desde este viernes en Olavarría entre 1200 y 1400 pesos.

"No es misión de los panaderos determinar quién o quiénes están especulando con la harina haciendo subir el precio del alimento más consumido en Argentina, el cual no debe faltar en la mesa de aquellos que más lo necesitan. Por eso denunciamos, porque somos panaderos, no cómplices", señalaron.

Asimismo, tal como aumentarán todos los productos de panadería, también subirán las facturas y la docena quedará en $2.500. Por su parte, el kilo de bizcochos pasará a costar $4.000 pesos y los sándwiches de miga $5.000.

En este sentido, desde el Centro de Industriales Panaderos de Olavarría, indicaron que "la semana pasada estuvimos sin ventas y sin precio, hace diez días estamos vendiendo al costo". Al mismo tiempo, explicaron que esta semana, post elecciones, "la harina tuvo un aumento de más del 60% con respecto a la previa de las elecciones".

Para finalizar, indicaron que "las ventas de harina están restringidas a un cupo ya que se especula con un nuevo incremento".