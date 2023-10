Compradores del mercado de Cañuelas fueron amenazados y el Gobierno tuvo que salir a aclarar la situación

Frente a los resultados de las elecciones presidenciales, en la primera jornada de ventas de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) comenzó a circular un mensaje de WhatsApp entre compradores y consignatarios en el que se amenazaba a los operadores con quitarle la matricula si el precio superaba los $999.

“Se informa que a partir de mañana se sugiere no pagar más de 999 pesos el kilo en pie en el mercado con las matriculas propias y las demás. Cualquier operación que supere dicho importe por favor realizarla por otra via alternativa. NO PUEDE SUPERARSE EL PRECIO DE $ 999, se corre el riesgo de que PROCEDAN A LA BAJA DIRECTAMENTE DE LAS MATRICULAS”.

En este contexto, autoridades del gobierno nacional salieron a aclarar: “Nunca hemos actuado presionando ni amenazando a los actores del mercado ganadero para fijar los precios de la carne, ni a ningún otro actor del sector”.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) lanzó un comunicado en el que repudió y rechazó cualquier actitud insensata e intimidatoria que interfiera con el libre desarrollo del Mercado Agroganadero de Cañuelas.

“El amedrentamiento a consignatarios y/o compradores que operan en el Mercado Físico de Ganados mediante llamados telefónicos , mensajes o “aprietes”, instando a comprar hacienda a valores menores a los del mercado, con precios topes, nos retrotrae a acciones y medidas fracasadas realizadas hace 17 años con nefastas consecuencias por todos conocidas”, indicó.

Fuente: AgrofyNews