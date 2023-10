El Jardín de Infantes Nº 912 cumple 50 años y lo celebra con toda la comunidad educativa

El Jardín de Infantes Nº 912 cumple 50 años y lo celebra en un acto formal que reunirá a toda la comunidad educativa. El mismo tendrá lugar el día viernes 27 de octubre, a las 10 horas, en las instalaciones de la institución, ubicada en Laprida 4350.

Desde el Equipo de Conducción del JI912 "San Ignacio de Loyola" invitan a ex alumnos, ex docentes, ex auxiliares e ex integrantes de la cooperadora para que "acompañen en este momento tan importante, estaremos felices de celebrarlo".

En la oportunidad, con autoridades invitadas y alumnos, participarán las banderas de ceremonia, se entonarán las estrofas del himno y se descubrirá una placa en conmemoración por este medio siglo de trayectoria.

Asimismo, representantes de los distintos sectores y niveles expresarán palabras alusivas a la fecha y se entregarán recordatorios.