Confirmaron los causales de muerte de la joven hallada en el motel

Fuente consultadas por Infoeme confirmaron que la mujer fallecida este domingo en el Motel Los Pinos sufrió un paro cardiaco.

Según manifestaron la mujer concurrió al lugar con su marido y se desvaneció en el lugar, donde acudió un ambulancia que la trasladó con un paro cardíaco y falleció tras las maniobras de RCP que le intentaron hacer.

Se le realizó la autopsia correspondiente en el cuerpo de médicos de Azul, lo que se determinó es que tuvo un "Fallo circulatorio", aunque faltan resolver las pericias toxicológica, para poder determinar específicamente cual fue la causa de la muerte, si por muerte súbita o un fallo cardiaco lo que sea se va a determinar después con las pericias complementaria.

"Lo que se determinó con esta autopsia es que el cuerpo no tenía lesiones ni internas ni externas. Por el momento no hay imputados, por ende no hay detenidos, en principio no habría una maniobra criminal", se indicó.