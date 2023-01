El Torneo Comercial con todo listo para el arranque

Como cada verano, habrá básquet comercial en el Juan Manolio y en la previa se conocieron los grupos y el fixture de la competencia.

El tradicional certamen de verano entró en la cuenta regresiva y a menos de una semana del inicio, dio a conocer los 13 equipos participantes, las zonas y el fixture de la competencia que se extenderá hasta finales del mes de febrero.

La jornada inaugural tendrá en el renovado gimnasio de Necochea y Chacabuco, el debut del campeón defensor ya que cerrando el primer día se enfrentarán One Centro de Fitness vs Afrika. Previamente, jugarán Pueblo Nuevo vs Udalem.

Habrá dos partidos por día desde el próximo lunes y por cuatro semanas consecutivas y luego será turno de los Play-Off hasta llegar al campeón 2023 del Torneo Comercial.

Participan del certamen organizado por la Subcomisión de Básquet del “Lobo”: Afrika, One Centro de Fitness, Pueblo Nuevo, Udalem, Los Poncheros, Estudiantes y Cosecha Mundial por el Grupo 1 y en el Grupo 2 estarán Sanvi Básquet, Los de Siempre, Loma CEF, El Rejunte, El Hangar y Burbuja 78.