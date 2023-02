Desde las 11, esperan para comprar las sillas y disfrutar del show de Abel en primera fila

Más de una veintena de personas ya se encuentra en la Galería Vicente López realizando la fila para poder adquirir las sillas para el Festival de Doma y Folclore de Olavarría. La mayoría de los presentes, se convocó desde muy temprano para poder ver “de cerquita” a Abel Pintos.

La venta de sillas, para quienes ya compraron la rifa del Festival de Doma y Folclore de Olavarría, comienza a las seis de la mañana de este miércoles 1 de febrero. Sin embargo desde las 11 de la mañana hay gente que espera para poder comprar la primera fila.

Tal es el caso de la mamá de Karen que llegó a las 11 y encabezó la fila, posteriormente, ella llegó a reemplazarla. “Fui la primera en llegar, escucharon en la radio y empezaron a sumarse gente”, contó y explicó: “Nos vamos a quedar toda la noche hasta las seis de la mañana que comience la venta de entradas, la idea es conseguir primera fila al medio”.

Yesica, por su parte, pasó por la galería el jueves a la noche, como no había nadie se fue. “Mi abuela me aviso hoy a las 11 que ya había una señora, salí de trabajar a las 12.30, pase, tenía una reposera en el auto y le pregunté a una chica si podía dejarla y volver”, relató y detalló que a las 22 una amiga la va a reemplazar hasta las tres de la mañana, para que descanse y luego ella esperara a que llegue su turno, comprar su silla y volver al trabajo.

Karina, es otra de las mujeres que se encuentra en la larga fila que ya copo mitad de cuadra de Vicente López, ella junto a tres amigas, esperan disfrutar del show de Abel Pintos el 4 de Marzo: “Le estoy cuidando el lugar a una amiga, es la primera vez que compro la rifa para ver a Abel, quiero estar adelante y sacarle fotos”, afirmó.

Entre otra de las asistentes estaba Majo quien hace “10 años” compra la rifa del Festival de Doma y Folclore, pero cuando se enteró sobre la llegada del "Flaco" al escenario Horacio Guaraní advirtió en su hogar: “Le dije a mi marido que me iba a quedar toda la noche para hacer un buen lugar, iba a venir tipo seis de la tarde, pero a las tres me mandaron una foto y me vine acá con una botella de agua nada más” contó muy divertida.

Son muchas las personas que se adelantaron al horario de apertura y esperan por su silla, en su mayoría, lo convocante es el show de Abel que invitó -incluso- a que más de una no le tenga miedo a los anuncios del Servicio Meteorológico Nacional y espere bajo la lluvia, comprar su mejor lugar.