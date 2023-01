Protesta: dos agrupaciones denunciaron que el Municipio no les permite participar en los corsos

Referentes de dos importantes murgas y batucadas locales realizaron una manifestación en la Casa de la Cultura para visibilizar un fuerte reclamo: afirman que desde el Municipio no les permiten participar en los corsos de este año.

De acuerdo a lo que precisaron los delegados de ambos grupos, desde el área de Cultura le negaron el subsidio que todas las murgas y batucadas reciben para afrontar los gastos requeridos para la presentación en los carnavales.

“Nosotros si no cobramos el subsidio no nos vamos a presentar en los carnavales, nos tenemos que dar de baja, porque sin el subsidio realmente se nos hace imposible”, explicó Noe Recucci, referente de la murga Comodines de Febrero, en la mañana de este martes.

“Nos presentamos en Cultura, nos recibieron y nos quisieron arreglar con un puesto de espuma, para que aunque sea tengamos esa participación en los corsos de este año, pero nosotros con eso no hacemos nada, y en definitiva hasta eso se nos haría difícil, porque no estamos contando con el recurso económico”, agregó.

Pero la murga Comodines de Febrero no es el único grupo que quedó fuera del subsidio, ya que la misma suerte corrió la batucada El Color de tu Corazón, que también se presentaron en la Casa de La Cultura para denunciar la difícil situación en que los dejó el quite del beneficio económico.

“Después de 19 años de participación initerrumpida en los corsos, ahora el Municipio nos quitó el subsidio porque afirman que nuestra presentación del año pasado no estuvo a la altura, que fue ¨flaca¨, cuando en realidad sabemos que la decisión la tomaron por razones políticas”, expresó Hugo Muñoz, referente de la batucada.

Muñoz afirma que la decisión de quitar el subsidio tuvo que ver con el conflicto surgido entre el Municipio y los feriantes que venden sus productos en el predio del Corsódromo: aunque la batucada en sí no tiene ningún vínculo político con los mismos, le han permitido guardar sus productos en el galpón en donde ellos ensayan.

“El único vínculo que tenemos con los feriantes es que los dejamos guardar las cosas en el galpón que tenemos como batucada, y eso no le gustó al Municipio, lo que se tradujo en esta decisión. De todas maneras, la excusa que ponen ellos es que no nos vieron en actividad, que no ensayamos y no nos preparamos lo suficiente para estos carnavales, cosa que es falsa”, precisó Muñoz.

En este marco, Recucci -la referente de Comodines de Febrero- aseguró que la quita del beneficio económico “le cortó las piernas” al grupo y que por esta razón ya decidieron no participar de esta edición de los carnavales. Muñoz, por el contrario, aseveró que desde la batucada El Color de tu Corazón “van a seguir haciendo todo lo posible para estar en los corsos sea como sea”.

“Ni siquiera sabemos quién ha decidido esto, supuestamente vino de arriba la decisión de no dejarnos participar, pero de todas maneras nosotros estamos decididos a seguir con la protesta, no nos vamos a quedar sin participar en los corsos después de haber trabajado tanto”, declaró Muñoz.