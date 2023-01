"Andá a cambiarte": Sofía "Jujuy" Jiménez sufrió un percance íntimo y tuvo que salir del aire

Sofía Jujuy Jiménez vivió un incómodo momento al aire y sufrió un percance íntimo que la obligó a abandonar el programa A la Barbarossa.

La modelo estaba bailando frente a cámara cuando la conductora Georgina Barbarossa la advirtió: "Pará, pará, pará. Tenés manchado el pantalón, gorda", le dijo pero sin tapar el micrófono. "¿Qué?", contó ella. "Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada", le reiteró Georgina.

"Ay, no, no, no... Ay, estoy temblando, Georgi", balbuceó Jujuy. "Nos pasa a todas las mujeres, así que tranqui, andá a cambiarte y ya venís", le dijo Barbarossa. "Ay, no, qué vergüenza", le contestó la modelo, que salió del aire y se fue a su camarín.

Jujuy estaba completamente vestida de blanco y la mancha en su pantalón era visible. Tras sufrir el percance al aire, regresó frente a cámara y se sentó en la mesa junto al resto de los integrantes del programa. "Es verdad, nos puede pasar a todas" -dijo la modelo-. Estoy orgullosa de ser mujer".