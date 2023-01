Este "finde" Tapalqué celebrará La Fiesta de la Torta Negra

Quién no se tienta en la panadería frente a una tortita negra. Esas gorditas entre saladas y dulces, coronadas con azúcar negra. Lo que seguramente no sabías es que no se trata de una factura más, es un dulce tradicional y muy argentino y tiene su origen hace muchos años.

Y dicen que las más ricas de toda la Provincia de Buenos Aires se comen en Tapalqué. Por esa misma razón tiene su propio festejo el próximo finde 7 y 8 de enero, cuando la localidad de Tapalqué, ubicada a poco más de 250 km de la Capital Federal en el corazón de la pampa de la Provincia de Buenos Aires celebre la décimo primera edición de La fiesta de la Torta Negra.

Tanto los turistas como los propios tapalquenses aguardan con mucha expectativa la llegada del fin de semana de enero, fecha establecida para la gran fiesta que revoluciona a la región. Miles de personas se congregan no sólo para participar de las numerosas actividades que se realizan sino para disfrutar en familia de uno de los balnearios más lindos del campo bonaerense.

Como en cada edición se realizan shows y actividades para toda la familia y un paseo de artesanos que se suman a la tradicional gastronomía local. Visitar la ciudad a bordo de un bus eléctrico en forma gratuita y además conocer uno de los pueblos con más historia de la región.

Programación

7 Y 8 DE ENERO / FIESTA DE LA TORTA NEGRA

La cita es en el Balneario Municipal de Tapalqué

Shows en vivo, artistas locales y de la región, espectáculos de danza. Cierre musical del domingo con LOS DEL FUEGO. Talleres para aprender la receta de la torta negra, plaza recreativa, paseo de artesanos, patio gastronómico, visitas guiadas, stand de turismo, realidad virtual y actividades para toda la familia.

Todos los eventos organizados por la Municipalidad de Tapalqué que se realizan durante el verano en el Balneario Municipal, son con entrada libre y gratuita.

Un poco de historia de Tapalqué y la torta negra

Las recetas de las facturas viajaron junto con los panaderos que llegaron a la argentina a finales del siglo XIX y principio del XX. Sin embargo, la torta negra es una creación típicamente Argentina. Su origen se remonta a la creatividad de los panaderos para aprovechar la masa sobrante de la elaboración del pan. De allí que su masa sea salada. La receta se completa con el agregado de grasa en la masa y una cobertura de azúcar negro, el menos refinado, que por aquel entonces era el más económico.

En todo el país son popularmente conocidas como “Tortitas Negras”, esto no sucede en Tapalqué ya que aquí el tamaño se ha visto modificado por la utilización de moldes pizzeros. Este oscila entre los 25 y 30 cm. de diámetro. De ahí que en Tapalqué sean conocidas como Tortas Negras sin el diminutivo. Ese aumento de tamaño les otorga identidad diferenciándolas del resto de las facturas, ya que se han convertido en una unidad que se comparte, superando el carácter individual del panificado.

ACTIVIDADES para este verano

ENERO

15 FIESTA DE LA JUVENTUD

22 FIESTA RETRO

29 FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES

FEBRERO

5 FIESTA TROPICAL

12 FIESTA DE LAS TRADICIONES

18 AL 20 CARNAVAL

24 Y 25 EXPOCACTUS

Shows artísticos de danza, cantantes solistas y bandas en vivo.

Paseo gastronómico y artesanal.

Talleres de cocina.

Actividades deportivas recreativas.

Juegos de kermesse familiares.

Camping municipal.

Colonia de Vacaciones.

Bibliomóvil. Ludoteca.

Talleres de Arte y Reutilización, Maquillaje.

Muestras y exposiciones.

Campañas de prevención.

Peloteros. Metegoles.

Clases de Danzas y Circo.

Natatorio municipal.

Guiados turísticos.

Pista de salud.

Bicisenda.

Stands municipales y de instituciones intermedias.