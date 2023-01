Caminaba en pleno centro y se quebró por una vereda en mal estado

Una vecina olavarriense se transformó en protagonista de una difícil situación después de accidentarse por una vereda en mal estado en pleno centro: se quebró el tobillo, no puede trabajar y denunció que “los propietarios no quieren hacerse cargo”.

Fue en la tarde de este lunes en las afueras de la cochera de la inmobiliaria Vaccaro, ubicada en la calle Vicente López al 2400, justo al frente de la plaza central.

“Iba caminando al trabajo cuando tropecé, caí y me quebré el tobillo. Tuvieron que llevarme en ambulancia al Hospital. La vereda realmente está en muy mal estado, y las vecinas que me asistieron me dijeron que se dan muchas caídas en ese lugar”, manifestó Belén, que ahora, de acuerdo a lo que le dijeron los médicos, tiene que permanecer durante dos semanas en reposo absoluto.

Esto no se le hace fácil, ya que Belén trabaja en negro y tener que hacer reposo significa no poder trabajar y, en efecto, quedarse temporalmente sin su única fuente de ingreso.

“Estoy con un yeso en la pierna, y tengo que estar en la cama por dos semanas. Me comuniqué con la inmobiliaria para que aunque sea me ayude con el alquiler de las muletas que necesito para poder ir al baño, pero no quisieron hacerse cargo”, se lamentó Belén.

“Siempre pasó por ahí y no es la primera vez que pasa, yo misma vi el año pasado como una mujer mayor se cayó exactamente en la misma vereda y se quebró la muñeca”, agregó.

En este marco, recalcó que las personas con las que habló, que trabajan en la zona, también manifestaron que las quejas por el estado de la vereda de dicha cochera “se vienen repitiendo de hace tiempo”.

“Ahora estoy sin poder trabajar por dos semanas, sin fuente de ingreso y con los gastos extras que me supone este accidente, lo que no me está resultando nada fácil”, se lamentó la vecina.