Fanático de River y amante de la cocina, Facundo busca un lugar en Masterchef

El joven olavarriense Facundo Ríos, busca un lugar en Masterchef e inició una campaña en redes sociales para ser parte del casting del reality de cocina Argentina que comenzará a transmitirse próximamente en Telefe.

Facundo compartió con Infoeme el video de presentación que envió al casting que está llevando adelante la producción del canal de las pelotitas para determinar quiénes serán los próximos participantes que ingresarán a la cocina más famosa del país.

A través de un video de TikTok que dura 60 segundos, el joven de 19 años cuenta que preparó para este casting su “plato insignia” Tagliatelle a la Parisienne y hace un recorrido por algunos de los ítems que lo acercan a la cocina.

“Toda mi vida estuvo relacionada a la comida, a la cocina. Me crie prácticamente en una cocina porque mi mamá trabajaba ahí y a veces mi abuela no me podía cuidar entonces yo iba con ella”, cuenta el joven. Además, comparte que está realizando el curso de ingreso para la Facultad de Medicina, que es fanático de River Plate y pide a los olavarrienses que lo acompañen.

“Solamente les pido que a partir de ahora me acompañen en este proceso, compartan y me ayuden a legar lo más lejos posible para ser ganador de Masterchef”, cerró.

Quienes deseen, pueden compartir el video de Facundo por redes sociales. Su usuario de Instagram es: @riosfacuuu y en TikTok: @facundorios15