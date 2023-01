Roberto Tucker: “Nos tocó quedar afuera pero con la frente en alto”

Racing no pudo revertir el resultado adverso obtenido en Mar del Plata y en la tarde del domingo, quedó eliminado de la competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A y luego de finalizado el pleito, Roberto Tucker habló con la prensa.

“Estos chicos tienen mucha jerarquía y muchas ganas, a pesar de que hoy estuvimos contra todo otra vez. Nos tocó quedar afuera pero con la frente en alto porque los chicos dejaron todo”, sostuvo Roberto Tucker minutos después de consolar a los suyos y saludar uno por uno a los futbolistas de la “Estrellita” y agregó: “Hay que estar adentro de la cancha y con las pulsaciones a mil, sabiendo que te están sacando la plata del bolsillo, que jugas de local contra un árbitro y tenés que seguir y estos chicos no bajaron los brazos. Con lo que tuvimos fuimos para adelante y la verdad que me deja muy tranquilo la actitud de mis jugadores”.

El destacado ex futbolista no dejó de opinar de la labor más que polémica de Lucas Gómez, árbitro del desquite de Semifinales: “Vino un árbitro que ya sabíamos que tenía antecedentes, las chiquitas las cobró para ellos y de a poquito condicionó el partido y eso hace que no se mantenga la cabeza en frio”.

“En el primer tiempo nos pusimos en ventaja y después los goles llegaron por virtud de ellos y errores nuestros, pero estos chicos dejaron todo” explicó el DT que debió ver gran parte del duelo desde las plateas por su expulsión a los 9 minutos y siguió explicando que los cambios fueron para ver si podían “llegar bien a la pelota, en algunas lo pudimos hacer quizá no las finalizamos bien pero rescato la valentía de los chicos”.

Sobre su experiencia al mando del “Chaira”, Tucker sostuvo que “ya después se podrá hacer el análisis más en frío, de los errores que cometimos, pero me quedó con la actitud de los jugadores”.

“En la semana nos juntaremos a hablar con Mario -Giacomaso- y veremos que hacemos para el futuro”, sentenció el entrenador “Chaira” tras el 2 a 2 y la eliminación ante el “Dragón” en Semifinales.