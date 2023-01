Se conocieron precisiones sobre La Liga Federal

Poco falta para el comienzo de una nueva edición de la tercera categoría del básquet nacional prevista para el 28 de enero y la Confederación Argentina de Básquet dio a conocer el formato de disputa.

El certamen tendrá un total de 102 equipos y ocho conferencias de las cuales tres se dividirán en subregiones. La Región Sudeste que contará con la presencia de los dos equipos de Olavarría, jugarán un total de 20 partidos cada uno, completando los enfrentamientos en partidos de ida y vuelta.

El último terminará su participación en el torneo, mientras que quienes finalicen entre el 7° y 10° lugar, jugarán un Play-In de un partido con ventaja de cancha al mejor ubicado (7° vs. 10° y 8° vs. 9°). Los dos ganadores ingresarán a Play-Off junto a los seis mejores y se enfrentarán según sus posiciones en fase regular (1° vs. ganador del Play-In, 2° vs. ganador del Play-In, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°). Serán series al mejor de tres juegos, con formato de 1-2 y ventaja de localía para el mejor posicionado.

Los cuatro mejores accederán a la etapa de Play-Off inter-conferencias en búsqueda del ascenso a La Liga Argentina.

La composición de la plantilla tendrá cuatro fichas mayores, dos U23 (2000-2001) y cuatro U21 (2002-2003). Se podrán tener en la lista de buena fe hasta cuatro U23 y ocho U21, en la medida que sean jugadores con más de un año en la institución. También se podrán tener dos mayores más si fuesen oriundos y con dos años de antigüedad con pase definitivo en la institución.

Los equipos participantes:

SUDESTE: Unión de Mar del Plata, Independiente de Tandil, Kimberley de Mar del Plata, Racing de Olavarría, Estudiantes de Olavarría, Estudiantes de La Plata, Atenas de La Plata, Independiente de General Pico, All Boys de La Pampa, Ferro de General Pico y General Villegas de La Pampa.

Fuente: Prensa CAB