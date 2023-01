El Popular no se presentó a la audiencia y los trabajadores reforzaron las medidas de fuerza

Luego de una importante movilización en las calles de Olavarría en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del multimedios El Popular con concentración fuera de la empresa y una marcha que pasó por la sede de Personal-Flow, el Municipio y culminó en las oficinas del Ministerio de Trabajo, la empresa volvió a ausentarse y los gremios acordaron declararse en estado de alerta, movilización y asamblea permanente.

Todo comenzó a las 10 de este martes frente a El Popular, sobre la calle Vicente López al 2600, en donde un grupo de entre 200 y 300 personas se concentraron para apoyar a los empleados que se encuentran en una situación límite: denunciaron que la empresa no paga los sueldos desde noviembre, tampoco los aguinaldos, cargas sociales y vacaciones, más allá de los destratos.

La situación se tornó tan insostenible que muchos de ellos, profesionales con una trayectoria en la empresa de 30 años, ya no están más, como el caso del periodista Francisco Ferrari, quien este martes confirmó que lo despidieron.

“Vivimos haciendo notas de reclamos salariales de otros gremios y cuando nos pasó a nosotros no encontrábamos históricamente medios para salir a reclamar, y hoy abrir los portales y vernos ahí, tristemente vernos ahí, pero con todos los colegas apoyándonos me dio una fuerza increíble”, dijo Ferrari que agregó una corta pero significativa frase final en medio de la movilización: “Me quedo con ese amor y no con dos o tres perversos que nos cagaron la vida estos últimos años. Hay mucha más gente buena que gente de mierda”.

Allí también se hizo referencia a como los dueños del multimedio realizan una desleal maniobra de desgaste para que, como lo hizo Ferrari y otros trabajadores, terminen optando por irse.

“Lo que esperamos nada más es que nos respeten los derechos laborales, ni más ni menos, porque más allá de la intención de la empresa que quiere acortar la cantidad de integrantes del staff, me parece que el destrato y la forma en la que lo están haciendo no es la conveniente”, expresó Andrés Pellegrini, el representante de la Asociación de Periodistas de Olavarría y empleado de El Popular.

Cabe destacar que la movilización contó con el apoyo de gran parte del espectro gremial de la ciudad que solidariamente se acercaron para acompañar a los trabajadores, al igual que colegas de diferentes medios de comunicación, integrantes del Frente de Todos y funcionarios municipales.

Alrededor de las 11.20 comenzó la marcha desde las instalaciones de El Popular hasta las oficinas de Personal-Flow, ubicadas sobre calle Alsina al 2.900, para hacer visible el reclamo hacia la empresa Telecom por la situación de algunos de los empleados que trabajan en el canal local.

Después de eso, la marcha siguió por Dorrego hasta Rivadavia y el Municipio, en donde se paró por unos minutos antes de continuar el recorrido hasta Coronel Suárez al 3.000, en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Allí, a las 12:00 ingresaron delegados de los tres gremios para la audiencia con representantes de la cartera: APO (Asociación de Periodistas de Olavarría), FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) y SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión).

Luego de poco más de dos horas de reunión, sin la presencia de ningún integrante de la empresa, también formaron parte de las conversaciones los concejales del Frente de Todos, Ubaldo García y Juan Sánchez.

Poco después de las 14, la audiencia concluyó y los representantes tomaron la palabra para anunciar que, frente a una nueva ausencia de la empresa en las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, decidieron declararse en estado de alerta, movilización y asamblea permanente.

El secretario Gremial de FATPREN, Fabricio Ramírez, lamentó y definió como un acto de “desprecio” que la empresa no se haya presentado a la audiencia.

“Es lamentable el desprecio que ha expresado la patronal para con los trabajadores al no presentarse a la audiencia y seguir sin pagar los salarios, seguir incumpliendo con sus relaciones laborales, seguir estafándolos y a toda la sociedad de Olavarría con lo que hacen y dicen, que son todas mentiras”, indicó en relación a los destratos por parte de los dueños y actuales autoridades del medio de comunicación.

“Tenemos que profundizar las medidas de fuerza si queremos lograr que nos paguen los salarios y mantener la relación laboral”, agregó el representante de FATPREN al tiempo que agradeció el apoyo de los concejales del FdT.

En relación a esto último, se informó que si El Popular continúa en la misma postura, existe la posibilidad de que los concejales que estuvieron presentes en la reunión con el ministerio soliciten la realización de una sesión extraordinaria por esta situación.

“Nuestra intención es que el diario no reciba pauta de la provincia ni del Municipio hasta que le paguen el sueldo a los trabajadores”, indicaron los representantes gremiales y agregaron: “Vamos a hacer todas las gestiones para acorralarlos económicamente y hay que exponerlos ante Olavarría”.

El equipo de periodistas de Infoeme se solidariza con la injusta y difícil situación que están atravesando los colegas trabajadores de El Popular Medios.