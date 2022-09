Una gloria "Roja" de visita en la Ciudad: "Jugué en el mejor Independiente de todos los tiempos"

José "Mandinga" Percudani llegó a Olavarría para participar de una cena de la Peña olavarriense y en la previa brindó una conferencia de prensa en un bar céntrico de la ciudad con la presencia de varios hinchas locales.

El autor del gol de Independiente a Liverpool en 1984 para la obtención de la Copa del Mundo contó anécdotas, habló del fútbol actual y también dejó en claro que "no se salvaron y que necesitan trabajar, no solo él sino muchos de los futbolistas de su época".

Sobre lo referido a la cena, el bragadense afirmó que trajo algunos presentes para sortear entre los casi 100 presentes y que también pidió organizar un "partido de fútbol, porque a mí me gusta jugar al fútbol y que disfrute la gente, pero quedará para otro momento".

“Les hice un chiste hoy de que no venía y casi se mueren los dirigentes”, contó entre risas el ex futbolista que aseguró que “nos debemos a la gente y ese es el motivo porque me enriquece que me llamen para ser parte de estos encuentros y me pone feliz que pibes chicos aún me conocen más allá del gol del mundo”.

José Percudani contó que en la actualidad “estuve tres años dirigiendo donde fiche a varios del futbolistas que para mí son el futuro del club y después ya radicado en Bragado sigo como captador no haciendo política, pero si necesito que reconozcan como merezco”.

“Los jugadores siempre salen, pero no hay como antes, los hicos no se van tan chicos como yo que me fui a los 13, a los 16 estaba en Primera y a los 19 hice el gol del mundo, pero no es fácil el fútbol y por ahí no llegas”, aseguró el también representante nacional en la Copa América de 1987 que agregó: “La preparación en el interior está lejos de las Inferiores AFA, pero no quita que no puedan jugar en Primera”.

El futbolista contó que en las clínicas que dicta habla sobre la importancia de estudiar y que “lo ideal es que la familia lo pueda bancar en el estudio y que además tenga la posibilidad de jugar al fútbol y no que se quieran salvar con el hijo futbolista”.

Haciendo referencia a la actualidad de los “Diablos”, el invitado de lujo a la cena de la Peña Roja dijo: “Independiente tiene jóvenes con mucho futuro, pero hoy el plantel de Primera le está costando entonces es para todos, porque en mi tiempo llegamos 4 o 5 jugadores a un plantel armado y tuve la suerte de hacer uno de los goles más importante de la historia”.

“Ojalá que por el bien de Messi se vaya campeón del mundo, pero para mí los mejores son Maradona y Bochini que jugué 6 años al lado porque le servía”

Agradecido, simpático y en la actualidad trabajando como captador del club de sus amores, Percudani sentenció: "Espero que a partir del 2 -NdR: se realizarán las elecciones presidenciales- los que ganen hagan las cosas necesarias para que el club esté donde tenga que estar y no estar viendo si perdemos tres partidos más tengamos que pelear el descenso porque Independiente es un grande y tiene que estar siempre arriba".