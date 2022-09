Hockey: mucha actividad para todas las categorías

Las Damas y Caballeros del Club Estudiantes completaron el pasado fin de semana una nueva fecha del Torneo Clausura organizado por la Federación Tandilense de Hockey.

El sábado, las Damas recibieron a Remo y fue derrota de Sub 14, Intermedia y Primera, mientras que la Sub 16 ganó y Sub 19 empató. Además, hubo Sub 12 formativo.

Ya en la jornada del domingo, las Mamis a Unión Azuleña de Hockey por una nueva fecha de la Liga Azuleña de Hockey – Primera Ascenso.

Entre los Caballeros, el “Bata” jugó en Laprida ante Lilán. Además de las dos victorias en tres categorías, hubo Sub12 Formativo.

Los resultados:

Sub14: CAE 2 (Victoria Meira -2-) – 3 Remo

Sub16: CAE 2 (Victoria Meira y Martina Terrasanta) – 1 Remo

Sub19: CAE 2 (Justina Lohidoy y Morena Grosso) – 2 Remo

Intermedia: CAE 0 – 1 Remo

Primera: CAE 1 (Julieta Lifschitz) – 3 Remo

Mamis: CAE 0 – 3 Unión Azuleña de Hockey

Sub15: Lilán 2 – 16 (Simón Prat -4-, Pietro Zucchiatti -2-, Francisco Amoroso Alcaza -2-, Jordi Brown -6-, Gino Arcumano y Bautista Faure) CAE

Sub19: Lilán 10 – 4 (Gerónimo Martínez Amoroso -3- y Martín Terrasanta) CAE

Primera: Lilán 1 – 12 (Nicolás Serra -2-, Claudio Alcaza -3-, Nicolás Pane -2-, Gerónimo Martínez Amoroso -2- y Enrique Pasman -3-) CAE

Fuente: Prensa CAE