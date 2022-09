Día Mundial del Sexo Oral: por qué se celebra este 6 de Septiembre

Este martes, como cada 6 de Septiembre, se celebra el Día Mundial del Sexo, y específicamente el Día Mundial del Sexo Oral. La iniciativa nació de la combinación de los números del día 6 y el mes 9, es decir, 69, la cifra asociada a la posición sexual en la que dos personas de dan sexo oral en simultaneo.

Diferentes profesionales y asociaciones civiles decidieron utilizar esta fecha para revindicar los beneficios de dicha prácticas sexual y, a la vez, poner énfasis en las precauciones y cuidados que se deben tener a la hora de ejercerlo.

Pese a lo placentero del sexo oral, según el Journal Sex of Medicine el 30 por ciento de los hombres no practica ni recibe sexo oral. Por otro lado, The Canadian Journal of Human Sexuality constató que sólo un 28 por ciento de las mujeres de entre 18 y 24 años reconocían disfrutar practicándolo y recibiéndolo, cifra que aumentaba considerablemente hasta los 40 años.

Cuidados para tener sexo oral

Es importante considerar algunas precauciones clínicas para disfrutar de la experiencia sin correr riesgos y evitando infecciones u otro tipo de enfermedades frecuentes.

-En primer lugar, es recomendable usar preservativo, en el caso de los hombres, ya que el semen posee características contagiosas en relación a muchas enfermedades venéreas. Para el caso de las mujeres, existen en el mercado “barreras de látex” que cumplen la misma función.

-Además, se sugiere lavar toda la zona con agua y jabón antiséptico antes de la práctica. Lo mismo aplica para la boca, que debe enjuagarse con un producto bucal para remover todos los microorganismos que pueda contener.

-Si bien la práctica no está contraindicada para ninguna persona, es aconsejable realizar una consulta médica para evacuar inquietudes personales y analizar cada caso puntual, de forma clínica y preventiva.

Algunos de los beneficios del sexo oral, por su parte, son:

-Mejora el humor. De acuerdo a la Universidad Estatal de Nueva York, practicar sexo oral libera distintas hormonas, entre ellas el cortisol, la estrona y la oxitocina. Todas ellas influyen en el humor, por lo que –literalmente- podrías tener “mejor ánimo”.

-Reduce el riesgo de preeclampsia. Según el Journal of Reproductive Immunology, ingerir el semen de tu pareja durante el embarazo –siempre y cuando no exista efermedades contagiosas en una de las partes- disminuye el riesgo de preeclampsia.

-Mejora la calidad del sueño. Además de que las hormonas liberadas durante el sexo oral ayudan a relajar el cuerpo, se ha comprobado que las mismas también ayudan a concebir mejor el sueño.

-Ayuda a llegar al orgasmo. Según diferentes sexólogos y especialistas de salud sexual, tanto en mujeres como en hombres, la excitación que puede producir el sexo oral ayuda a llegar a orgasmos de mayor calidad .