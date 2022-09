Nicolás Pezzucchi es uno de los 12 de la Copa de Oro de las TC Pick Up

Las TC Pick Up llegan al Autódromo Ciudad de Río Cuarto para el inicio de los Play-Off y en la Copa de Oro estará Nicolás Pezzucchi que fue confirmado como el último clasificado a pesar de haber abandonado en la última carrera.

Resulta que el piloto local había igualado en puntos con el "Gurí" Martínez, pero el tercer puesto en una carrera lo ubica mejor posicionado por lo que estará entre los mejores en una definición en la que Juan Pablo Gianini comienza con mayor ventaja producto de ser el ganador de la fase regular y haber ganado en dos oportunidades. De este modo acumula 31 puntos, 8 por cada victoria y 15 por ser el mejor de la primera parte del torneo.

Con dos victorias cada uno (16 puntos) lo escoltan en este inicio Mariano Werner y Valentín Aguirre. Luego siguen sin puntos Andrés Jakos, Agustín Martínez, Matías Rodríguez, Pedro Boero, Federico Pérez, Marcos Quijada, Santiago Álvarez, Gastón Mazzacane y Nicolás Pezzucchi.

Si, aunque el “Gurí” Martínez fue oficializado por el sistema de puntuación de la ACTC como el último de los doce, la realidad es que estaba igualado con Nicolás Pezzucchi, que terminó abandonando en esa última fecha de la fase regular.

El propio piloto olavarriense lo advirtió, pero como no tenía la carrera ganada no le cambiaba mucho, ya que para pelear por el título conserva las mismas chances siendo uno de los “tres de último minuto”.

“Yo me di cuenta, pero la verdad que no me cambiaba mucho, al no tener victorias comienzo puedo entrar como uno de los ´tres de último minuto´ - chance que obtiene aquel que se convierte en el mejor del Play-Off y logra sumar más puntos que los integrantes de la copa -, lo único que cambia en este caso, y está bueno, es que salgo a clasificar con los del Play-Off”, contó Nicolás.

Consultado sobre cómo llega a esta parte del torneo contó que “vamos con el motor mío, que ya lo recuperamos, se había cortado una válvula, tuvimos que recuperar bastante, tapa, cilindro, pistón, aros, mucho. Estamos viendo si podemos ir al rodillo para llegar más tranquilos, pero Fabián Giustozzi dijo que anda bien”, culminó el olavarriense.