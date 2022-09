Bullrich explicó por qué no repudió el atentado contra Cristina Fernández

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, explicó por qué decidió no repudiar el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se refirió además al operativo de seguridad del 1 de septiembre.

“No me gusta que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a usar determinada palabra. Dije que ante un hecho de terrible gravedad, siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley”, expresó la exministra de Seguridad.

“No me gusta que venga una policía de la palabra a decirme que tengo que usar tal palabra, porque sino la dije no repudié”, insistió en su argumento Bullrich, al tiempo que criticó al presidente Alberto Fernández por “dar inmediatamente un feriado nacional en un país que necesita trabajar”.

El Presidente “dijo que los responsables de este atentado son la prensa, la oposición y la Justicia, me pareció de una enorme bajeza”, opinó.

Bullrich reivindicó además su gestión como ministra de Seguridad de Macri y señaló, a modo de contraste, las “fallas” que tuvo el operativo de seguridad que protegía a la vicepresidenta.

“Le dejamos a la Presidencia de la Nación a la mejor custodia del mundo, porque había venido el G20. Compramos camionetas con el mejor blindaje, unas mantas antibalísticas, como chalecos antibalas. Unas custodias debían sacar a la vicepresidenta, otro retener a la persona y la policía de la calle debería encargarse de ello”, recalcó. (DIB)