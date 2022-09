Vecinos reclaman un contenedor de basura: "Los recolectores sólo pasan a vaciarlo una vez a la semana"

A través de un mensaje al WhatsApp de Infoeme (2284 35-7222) vecinos de barrio Matadero reclamaron por una situación que pone en riesgo la salud de quienes habitan la zona: el recolector de basura no pasa y hay un solo contenedor que se vacía una vez a la semana.

Los vecinos afectados viven en la zona de Calle 130 al 3500 y, según expresaron, "hay un solo contenedor, para muchas familias que no es suficiente porque es muy chiquito".

En este sentido explicaron que rebalsa muy rápido y los residuos como bolsas y papeles comienzan a esparcirse, además "los animales tiran todo al piso".

Esta situación genera mucha preocupación ya que consideraron que "es un foco de infección" e indicaron que "ahora llegando a la época de calor la situación se vuelve más compleja y el recolector pasa una o dos veces por semana a vaciarlo".

Además, apuntaron: "Viene gente de todos lados a tirar, no solo los del barrio", y agregaron: "Últimamente los vecinos, queman la basura del contenedor, para que se vaya vaciando, pero el humo también es tóxico".

"El camión recolector no para y no podemos alcanzarle las bolsas, sería lo más justo, sobre Calle 118 el recorrido es normal, como tiene que ser, no sé porque nosotros que estamos un poquito más lejos no tenemos el mismo derecho de tener una recolección de basura", continuaron.

Finalmente, pidieron "a quien corresponda" que se evalúe la posibilidad de agregar otro contenedor para mejorar la situación y prevenir enfermedades.