“Es un golpe muy bajo, querido”: Benjamín Vicuña abandonó una nota por una áspera pregunta

“Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel”. La China Suárez le dedicó un romántico posteo a su novio Rusherking que subió a su cuenta de Instagram.

El mensaje fue interpretado por algunos como un ataque a Benjamín Vicuña, su ex pareja, con quien tuvo un hijo. “No, yo creo que tiene que ver con un momento de felicidad. Si está feliz y lo quiere ventilar en redes, es su estilo y es su forma. Está bueno, que sé yo…”, expresó Vicuña al ser consultado por la prensa a la salida de América TV, donde había ido para participar del programa LPA..

Pero una pregunta del movilero de LAM (América) lo hizo estallar de furia. “La China en Instagram en un vivo dio a entender que con vos no fue feliz”, le dijo el periodista .Enojado, el actor dio por terminada la entrevista: “Es un golpe muy bajo, querido”.

El romance de la China Suárez y el músico Rusherking está en su mejor momento. “Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de eso”, arrancó diciendo Suárez en un posteo al que acompañó con un video que contenía extractos de algunos shows de su novio", escribió la actriz en las redes.

Y agregó: “Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”.

“No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo”, completó.