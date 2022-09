Fortísimo choque: un auto quedó sobre la vereda

Dos vehículos protagonizaron un fortísimo choque en la intersección de Avenida Urquiza y Celestino Muñoz.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.30, cuando una Peugeot Partner y un Chevrolet Meriva -por causas que se desconocen- chocaron y, como consecuencia del impacto, este último terminó con la parte delantera sobre la vereda.

Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas por lo que no fue necesaria la presencia del personal del SAME.

En el lugar trabajó personal de Comando de Patrullas de Olavarría quien constató el hecho.