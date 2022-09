La interesante historia de Alfredo, un bombero retirado de Olavarría

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría compartió la historia de Oscar Alfredo López, un Suboficial Mayor retirado que cumplió funciones en nuestra ciudad y contó algunas de sus vivencias en sus años de servicio.

Según indicaron desde el área de prensa de la institución, la historia de López es compartida con el objetivo de reconstruir la historia del cuartel en el marco del segmento de entrevistas a diferentes bomberos.

El ingreso de Alfredo al cuartel de Bomberos

- Hace ya 50 años que estoy en el cuerpo. Ingresé a bomberos porque siempre llamó mi atención. Me crie en un hogar de niños. Tenía más o menos 7 años cuando un día se prendió fuego una gomería que estaba a unas cuadras del hogar, y me escapé para ver el incendio. Me senté en un cordón de la esquina y me puse a ver cómo trabajan ellos. Se había quemado la gomería Pestoni de Moreno y Estrada.

Ahí pensaba "que lindo ser bombero para ayudar a la gente". El tiempo finalmente me trajo a la institución. Y volvería a ser bombero hasta el día en que me muera.

Para mí bomberos representa algo muy grande. Es tanto el tiempo y los años acá que hablo de la institución y me emociono. Yo amo bomberos. Lo llevo muy adentro mío. Acá adentro encontré la familia que no tuve. Bomberos es mi familia.

Momentos importantes en su carrera

- Junto a mi grupo, fuimos unos de los primeros en capacitarnos para hacer rescate en altura. Antes no teníamos ese tipo de preparación. Un chico de Suiza, capacitado en rescate, fue quien nos instruyó a mí y otros 10 bomberos en esta área.

Hicimos un simulacro de rescate, a más de 25 metros de altura. Subimos una camilla con un compañero, practicando tanto la subida como la bajada por soga.

Sus años como bombero

- Pasamos tiempos complejos acá adentro. Hubo momentos en que la institución no tenía poder adquisitivo para comprar equipos o elementos. Nosotros íbamos a los incendios con lo que teníamos con tal de ayudar, a veces hasta incluso con la vestimenta incompleta. En lo personal me mantenía muy fresco, muy vivo el poder ayudar a otras personas sea como sea.

A nosotros nos tomaban examen desde la Regional de Azul para ascender de cargo. Teníamos la escuela acá en nuestro cuartel, por lo que lo teníamos las herramientas necesarias tanto para la parte teórica como práctica. La escuela de bomberos fue siempre muy buena. Te capacitaba en muchos ámbitos no solo del trabajo y lo técnico sino también a nivel personal.

Anécdotas de trabajo

- Tuve una salida en barrio AOMA. Esa noche estábamos por comer un asado junto al grupo de la guardia en el cuartel de Alsina. Era un incendio grande, por lo que salimos dos dotaciones. En un momento, un compañero -Lastape- se cayó en un pozo bizcachero del terreno, y la unidad lo pasó por arriba. Al principio pensamos lo peor. Rápidamente lo asistimos y llevamos al hospital donde le hicieron una resonancia y resultó que ¡no tenía nada!. Creo yo que eso fue un milagro. A las 12 de la noche estábamos con mis compañeros, incluso él, comiendo el asado.

De ahí en más, siempre tengo presente que nos tenemos que cuidar entre nosotros cuando estamos en los siniestros.