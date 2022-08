Quiénes pueden acceder a los préstamos de 240 mil pesos de la Anses

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) ofrece préstamos para sus beneficiarios de hasta $240.000 que se pueden financiar en 24, 36 o 48 cuotas.

Los préstamos están disponibles para jubilados y pensionados; pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez; pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos); pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos; pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Los requisitos requisitos para jubilados y pensionados son los siguientes: residir en el país, tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito, DNI y

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

El monto de los préstamos arranca en los $5.000 y llega hasta los $240.000. Los interesados podrán financiar el pago en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán superar el 30% del haber mensual. El crédito se depositará en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Cómo solicitar un préstamos de forma online:

- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

- Reunir toda la documentación: será necesario el último ejemplar del DNI para comenzar la solicitud.

- Realizar la solicitud formal: dentro del menú seleccionar "Créditos ANSES", "Solicitar Crédito - Jubilaciones y Pensiones".

- Seleccionar el monto y plazo de pago: se podrá usar un simulador de monto y cantidad de cuotas para elegir la adecuada. Después de verificar todos los datos (DNI, CBU o cuenta donde se va a cobrar, el monto y cuotas), enviar la solicitud.

Quienes prefieran hacerlo de forma presencial, deberán pedir un turno en la web de ANSES y tendrán que llevar el último ejemplar del DNI y tener los datos personales y de contacto actualizados.