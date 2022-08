Escalofriantes detalles del caso de la mujer que estranguló a su hija de 7 años en la cama mientras dormía: horror en Pilar

Una mujer estranguló a su hija de 7 años en la cama mientras dormía y luego intentó suicidarse provocándose varios cortes en el cuello que la dejaron en grave estado.

La nena asesinada por su madre murió asfixiada, según reveló la autopsia. Y se descartó la presencia de heridas o golpes que pudieran haber desencadenado el trágico desenlace.

La madre de la menor, Beatriz Toral, tiene 35 años y padece problemas psiquiátricos. La mujer estranguló a su hija y permanece internada en grave estado y con custodia policial.

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia que se llevó a cabo en la Morgue de San Fernando y la causa de la muerte de la víctima fue "muerte por asfixia"

El hecho ocurrió en una casa ubicada Toro al 300 de la localidad de Presidente Derqui, en Pilar, la zona norte del conurbano.

La víctima y su madre fueron encontradas por el cuñado de la mujer cuando ingresó al inmueble, por lo que ambas fueron trasladadas a un hospital zonal.

La niña falleció a los pocos minutos y la mujer quedó internada en grave estado.

Personal policial realizó los peritajes correspondientes en la escena del crimen bajo las directivas del fiscal Germán Camafreita, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en Pilar, quien caratuló la causa como "homicidio agravado por el vínculo".

Los investigadores establecieron que la niña no tenía signos de defensa y confirmaron que fue agredida de manera sorpresiva.

"(La mujer) era clienta mía de todos los días. Ella 12.30 venía a comprar todos los días las golosinas para la nena. Me extrañó que ayer no vino a comprar, y después yo hablando con el marido, me dice que 12.05 fue el último contacto con ella, que tenían que ir al psiquiatra y que no le respondía más los mensajes", relató Rosa, dueña de un quiosco de la cuadra. Y agregó que cuando el padre de la menor llegó a la casa e ingresó "se encontró con la nena en la cama, él agarró a su nena y la llevó al hospital, pero ya llegó fallecida".