Abrieron un auto y robaron los elementos de trabajo de una maestra jardinera: busca recuperarlos

Una docente de nivel inicial de la ciudad fue víctima de un robo y perdió material de suma importancia para su trabajo: “se llevaron el esfuerzo de todo un mes”, manifestó.

Según contó Yamila a Infoeme, el hecho se dio el viernes, mientras ella se encontraba dando clases en el Jardín 915, momento en el que alguien extrajo los elementos de su auto, un Citroën 3cv que estaba estacionado fuera de la institución, en Chiclana a pocos metros de Rufino Fall.

De acuerdo a lo que precisó la docente, le robaron un bolsa con elementos muy importantes para su trabajo, entre los que se contaron una carpeta y dos cuadernos con planificación didáctica y observaciones y un registro de clase en donde estaban las notas de los chicos.

“Abrieron la puerta y se llevaron esa bolsa con todos los elementos indispensables para mi labor. Lamentablemente les fue fácil porque es un auto muy viejito y que no tiene mucha seguridad. Seguramente habrán pensado que había algo de valor y se la llevaron, pero lo que había ahí no le sirve a nadie, sólo a mí, por eso me preocupa tanto recuperarla”, explicó la docente.

“Ahí tenía las notas de los chicos, la planificación didáctica de mis clases, diferentes acuerdos institucionales, fotocopias a color, que son caras y las pago de mi bolsillo, y todo requiere mucho esfuerzo, la información que tenía ahí representa el trabajo de muchos meses”, agregó.

Yamilan manifestó que se trata de “una carpeta color celeste transparente, tamaño oficio” en donde están todos los datos de ella y los de jardín en donde trabaja.

“La plata de los materiales no importa, la repongo de mi bolsillo, lo único que me interesa es la información, la nota de los nenes”, subrayó la docente.

Por cualquier información, se agradece comunicarse con el número 2284-355610.