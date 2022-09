Pancho Fuentes presentó su show en el Cuartel de Bomberos

En compañía del Jefe del Cuerpo de Bomberos de Olavarría, Raúl Ferreyra, y el presidente de la Asociación de Bomberos, Hugo Fayanas, el cantante Pancho Fuentes presentó su show “Celebrando el camino: 20 años de canciones”.

En el marco de esta presentación, el artista olavarriense que celebrará 20 años de su carrera musical expresó que “es un honor y un privilegio” recibir el apoyo del Cuartel de Bomberos.

“Es una sorpresa más que me da la música, he cosechado muchas amistades y momentos mágicos y este no deja de ser uno de ellos”, continuó el olavarriense y apuntó: “Esta es la puerta de muchas cosas que van a venir”.

A su turno, Ferreyra indicó que el “honor y orgullo” de recibirlo al artista olavarriense en el Cuartel de Bomberos “y poder reflejar los 20 años de una exitosa carrera” y agregó: “Vamos a acompañar en este show a Pancho y no me cabe ninguna duda de que va a ser un éxito”.

Finalmente, Fayanas destacó la apertura del Cuartel a la sociedad: “Parece raro que esto esté sucediendo en bomberos, pero sí, somos nosotros y está bueno”, manifestó y cerró: “Con estas cosas damos pasos para adelante”.