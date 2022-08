Pepe Cibrián fue denunciado por abuso sexual

“Es un degenerado, un depravado, un violador”. Así calificó Raphael Dufort Álvarez a Pepe Cibrián en diálogo con A la tarde, el programa que se emite por el canal América. La entrevista se produjo en el marco de la denuncia que lleva adelante contra el productor por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal.

De acuerdo al relato del empresario y artista uruguayo, el hecho se habría perpetrado en marzo de 2001 cuando lo había convocado para trabajar como vestuarista en Las Mil y una noches. La primera denuncia mediática la realizó en 2017 y este lunes, Dufort la ratificó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº33.

De esta manera, Cibrián será citado a indagatoria y luego la justicia determinará, en el lapso de diez días, si será procesado o sobreseído. Según los dichos de la abogada de la presunta víctima, Raquel Hermida, apelarán en el caso de que se produzca el sobreseimiento.

“Esta situación de abuso que tuve fue grupal. Yo fui a su casa en Avenida del Libertador para tener una reunión de trabajo y él quería tener sexo conmigo”, relató Dufort Álvarez en la mencionada entrevista. Agregó que cuando él se negó, irrumpieron dos personas en el lugar.

"Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios”, Pepe Cibrián.

En la noche del martes, Cibrián rompió el silencio con Teleshow. Si bien señaló que no va a dar reportajes, aclaró que “no hago ningún derecho a réplica. No hay réplica”. Por otro lado, agregó que le “parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios”.