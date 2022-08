Fotogalería: la noche de Valeria Lynch en el Teatro

Valeria Lynch deslumbró en el escenario del Teatro Municipal junto con la compañía y participación de su actual pareja Mariano Martínez. Ambos artistas, entre miradas de amor y complicidad, se llevaron la ovación del público local que desde hacía mucho tiempo esperaba este regreso a la Ciudad.

Entre historias de su vida intima junto al ex integrante de Ataque 77, la cantante y autora de letras que recorren diferentes géneros de la música argentina interpretó, en la noche de este martes, los clásicos de su carrera junto con sus seguidores que no dejaron de acompañar y cantaron con ella cada una de sus letras.

De las baladas, al rock y los blues, Valeria Lynch y Mariano Martínez regalaron un show "Intimo" que fue captado por los espectadores que muy temprano llegaron a la puerta del escenario local para poder disfrutar de la noche de Valeria Lynch en el Teatro Municipal.