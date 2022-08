Entró a robar a una casa, abrazó a su víctima y le recomendó que no dejara la puerta abierta: insólito robo en Bahía Blanca

Un delincuente asaltó a una mujer en su casa y la abrazó antes de escapar con sus objetos de valor, "Salgo a robar para darle de comer a mis hijos", le dijo y le aconsejó que no dejara más abierta la puerta de su vivienda.

La víctima, identificada como Patricia Morales (55), fue sorprendida por el ladrón en su casa ubicada en la calle Castelli al 900 de Bahía Blanca.

Fuentes policiales señalaron que, sin armas, el delincuente le exigió a la mujer la entrega de dinero y oro porque necesitaba "darle de comer a sus hijos".

Tras apoderarse de 10.000 pesos de la cartera, un teléfono celular y hasta pastillas de un ansiolítico, el ladrón abrazó a la mujer y le recomendó que no dejara más la puerta de la casa sin llave, tras lo cual escapó a pie.

La mujer radicó una denuncia en la comisaría segunda de Bahía Banca, cuyos efectivos iniciaron la búsqueda del ladrón y analizaban las cámaras de seguridad ubicadas en el sector para tratar de identificarlo.

Por su parte la víctima contó hoy a la prensa que todo ocurrió cuando ingresar a la vivienda luego de pasear a sus perros entró por atrás suyo un hombre que le dijo que no se asustara, que era un robo y que le pidió plata y oro.

"Me dijo que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos", expresó la mujer, al detallar que "se llevó diez mil pesos, el celular y se tomó tres Clonazepam".

"Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave”, agregó la víctima.