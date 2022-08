Infoeme | necrologicas - 29 de Agosto de 2022 | 09:21

ELIDA ESTER BAYERQUE viuda de DIRAZAR Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2022 a los 79 años de edad. VELATORIO: España 2942 departamento ‘’B’’ 29/8/2022 8:00 AM. RESPONSO: Capilla ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. DÍA Y HORA: Lunes 29/8/2022 10:30 AM. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo. Lugar de nacimiento: Chillar. Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada. Se ruega no enviar visitas de pésame una vez finalizado el velatorio.