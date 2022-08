Otra semana de competencia para los Bonaerenses y más clasificados a Mar del Plata

Sigue incrementándose el número de representantes de Olavarría en la final de los Juegos Bonaerenses, que durante la primera semana de octubre retornarán a la ciudad de Mar del Plata.

El último viernes la ciudad vecina de Bolívar centralizó la etapa regional de gimnasia artística. Hacia allí, con la coordinación de profesores del staff municipal, viajó una nutrida delegación de representantes locales que cosechó una destacada actuación.

Tal es así Vida Boa logró la clasificación a Mar del Plata en las categorías Sub12 femenino nivel 1 y en Sub13 masculino nivel 3. A la par, el CEF 44 se impuso en Sub12 femenino nivel 2 y Sub18 femenino nivel 2.

La competencia seguirá con el handball, que durante las jornadas de este lunes y martes tendrá la definición en Rauch.

Por otra parte, la delegación olavarriense también sumó más integrantes en la categoría personas adultas mayores, que el último viernes tuvo una concurrida actividad en General Alvear.

Gabriela Bettilli logró el pase en Burako, mientras que en sapo clasificaron a la instancia final Hugo Padín y Esther Gutiérrez.

El martes, la delegación de personas adultas mayores del Partido logró otros 4 pasajes a la etapa final de los Juegos Bonaerenses.

en Tapalqué se llevó a cabo la instancia regional de tenis, pelota paleta y pentatlón. Hacia allí viajaron deportistas locales, acompañados por profesores del staff municipal, tal como sucede en cada presentación del deporte olavarriense.

En tenis lograron la clasificación Carlos Alsina y Miguel Blando, mientras que en pelota paleta se consagraron Sergio Precci y Pedro Olmedo.

Vale mencionar, además, que también en los últimos días tuvo actividad el handball en las categorías juveniles, más precisamente en Sub 14 y Sub 18, en una competencia que se llevó a cabo en Rauch pero Olavarría no logró acceder Mar del Plata.

El gimnasio de Mariano Moreno fue sede de la competencia en Badminton, marco en el que Olavarría sumó un nuevo pasaje hacia la tradicional cita deportiva en la ciudad balnearia. Se trató de Bautista Cuadrillero, quien clasificó en la categoría Single Sub16.

También allí se centralizó la actividad de Tenis de Mesa, con una destacada actuación de Francisco Crimaldi, quien se impuso en la categoría libre Sub18.

En esa misma disciplina, pero en la categoría femenina Sub18 para personas con discapacidad Melody Zárate también logró acceder a la clasificación a Mar del Plata.

El skatepark ubicado en el Parque Mitre también fue escenario de etapa regional el último jueves y fue allí donde Bautista San Martín, de la Escuela Secundaria N° 3, logró su pase hacia la etapa final de los Bonaerenses.

Por otro lado, desde la Subsecretaría de e Cultura y Educación de la Municipalidad de Olavarría se informa que durante la jornada del último jueves, en la ciudad de Tapalqué, se desarrolló la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2022 en disciplinas culturales.

Las mismas se realizaron en diferentes espacios de la vecina ciudad y contó con presencia de olavarrienses tanto como participantes como también de jurados.

También hubo competidores de las ciudades de Las Flores, Azul, Bolívar, General Alvear, Rauch, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo, quienes tomaron parte de disciplinas tales como danza, teatro, stand up, música, narración, pintura, fotografía, audiovisuales, entre otras.

Los ganadores lograron acceder a la final provincial, que se llevará adelante en la ciudad de Mar del Plata. De esta manera, quienes accedieron a la próxima instancia son Lara Eseverri (Mascota de los Juegos), Iris Mabel Giaconía (Poesía adultos mayores), Kevin Nicolás Leiva (Narración Oral Escénica PCD), Marcela Guerci (Cuento adultos mayores) y Morena Gisler (Cuento Sub15).

