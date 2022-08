¿Se consiguen figuritas del Mundial en Olavarría?

En apenas tres meses comenzará el Mundial de Qatar 2022 y los buenos resultados que ha tenido la “Scaloneta” tienen en vilo a los más futboleros. De cierta manera, esta semana comenzó a vivirse el más importante evento deportivo del año con la salida a la venta del famoso álbum de figuritas.

¿Qué pasa en Olavarría? ¿Se consiguen las figuritas del Mundial? En Infoeme salimos nuevamente a la calle para recorrer distintos barrios olavarrienses buscando el tan ansiado álbum. ¿Tendremos suerte?

La respuesta es no. Están agotadísimos el álbum y las figuritas del Mundial. No tuvimos ni una sola respuesta positiva. Todo vendido o incluso en algunos lugares aún no los han recibido. Tal es la desesperación que en Marketplace aparecen publicaciones buscando comprarlos a cualquier precio.

Recibimos 1000 sobres y 50 álbumes.

“Recibimos 1000 sobres y 50 álbumes”, nos cuentan en un kiosko que según las redes parecía ser el indicado para comprar las figuritas. Pero no, en menos de tres días se fueron volando. La cercanía de sus dos sucursales con las escuelas Libertas y Normal resultó fundamental para que las ventas fueran instantáneas. Esperan poder tenerlos de vuelta la semana próxima.

En San Vicente también fue imposible conseguir. Algunos kioskos ni siquiera han recibido aún, y están a la espera de lo que ya saben que va a ser una venta asegurada. “Vienen todo el tiempo a preguntar”, nos cuentan. Y agregan que muchos clientes esperaban poder tener el álbum junto con las figuritas para regalar para el Día de la niñez.

En Microcentro la cosa tampoco cambia tanto. En un kiosko recibieron apenas 3 álbumes que se vendieron en un abrir y cerrar de ojos. Otros están esperando que llegue el distribuidor con la novedad. En un comercio ubicado en Bolívar y Lamadrid creen que podrán tenerlos antes que finalice la semana.

Pero, ¿por qué se agotan tan fácilmente las figuritas? Hay tres factores determinantes para que esto suceda. Por un lado, como todos los años mundialistas, éste es el álbum más requerido, no solo por los chicos. Son muchos los adultos que cada cuatro años vuelven a coleccionar figuritas. Eso genera una altísima demanda.

“Los álbumes y las figuritas del mundial se deben abonar al momento que las recibís”, nos cuentan desde uno de los kioskos consultados por Infoeme. Eso hace que haya que desembolsar un gran capital. Pero, por otro lado, la escasa oferta influye en la situación. Los distribuidores no dan abasto y limitan sus ventas para poder cumplir con todos sus clientes.

¿Qué hacer entonces para conseguir el álbum del Mundial? Esperar es la primera opción. De a poco los kioskos van a ir reponiendo stock. Sino, internet es una buena opción. La tienda oficial de Panini – llamada Zona Kids en Argentina – cuenta con tres combos que se pueden comprar online. Pero hay que hacer un desembolso importante porque van de los $8.250 hasta los $17.100, más el costo de envío.