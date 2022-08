Premios Gardel 2022: quiénes son los favoritos y cómo ver la ceremonia

Tras dos ediciones de streaming, los Premios Gardel 2022 vuelven a tener su alfombra roja. La hora pautada para el ingreso es a las 20 y para esta ocasión en una nueva sede: el Movistar Arena porteño, ubicado en el barrio de Villa Crespo, junto al estadio del Atlanta.

La ceremonia se emitirá en directo y por streaming a través de Star +. La transmisión comenzará a las 20.30, con parte de lo que suceda durante la llegada de los artistas y su desfile por la alfombra roja. Alrededor de las 21.15 dará comienzo la fiesta, que contará con la conducción de Jey mammon y Eleonora Pérez Caressi.

Todos los nominados

Álbum del año

100, Escalandrum (Warner Music Argentina)

El disko, Ca7riel (Clix)

Oscuro Éxtasis, Wos (Doguito Records)

Parte De Mi, Nicki Nicole (Sony Music Entertainment US Latin / DALE PLAY Records)

El amor en mi vida, Abel Pintos (Sony Music Argentina)

Dios los cría, Andrés Calamaro (Universal Music Argentina/ Grabaciones Encontradas)

Canción del año

“Se Me Hizo Tarde”, Conociendo Rusia (Geiser Discos)

“Miénteme”, Tini & Maria Becerra (Sony Music Argentina)

“Distinto”, Teresa Parodi (Sony Music Argentina)

“Dance Crip”, Trueno (Sony Music Argentina)

“Mafiosa”, Nathy Peluso (Sony Music Argentina)

“Tu Amor”, Palo Pandolfo (S-Music)

“Entre Nosotros”, Tiago PZK, LIT Killah (Warner Music Argentina)

“Reverdece”, Pedro Aznar (Pedro Aznar)

“De Mi, Contigo”, Abel Pintos & Camila (Sony Music Argentina)

“Universo Paralelo”, La Konga, Nahuel Pennisi (Leader Music)

Grabación del año

“Mafiosa”, Intérprete: Nathy Peluso; Productor/es: Rafa Arcaute; Ingeniero/s: Angelo

Torres, Carlos Velázquez, Felipe Tichauer, Rafa Arcaute, Richard Bravo, Roger Rodés, Sebastián Krys (Sony Music Argentina)

“Dance Crip”; Intérprete: Trueno; Productor/es: Tatool & Brian Taylor; Ingeniero/s: Tatool & Brian Taylor (Sony Music Argentina)

“Miénteme”; Intérprete: Tini & Maria Becerra; Productor/es: Andrés Torres, Mauricio Rengifo; Ingeniero/s: Andrés Torres, Ismael Real, Mauricio Rengifo, Tom Norris (Sony Music Argentina)

Ingeniero de grabación

El amor en mi vida; Ingeniero/s: Dani Ianniruberto, Cesar Sogbe, Brad Blackwood (Sony Music Argentina)

Oscuro Éxtasis; Ingeniero/s: Javier Fracchia, Facundo Yalve, Nicolás Cotton (Doguito Records)

El disko; Ingeniero/s: Tomás Sainz, Nico Cotton, Facundo Yalve Clix

Mejor Álbum Artista de Cuarteto

Cajoncito de recuerdos vol2, Ale Ceberio (Ceberio Music Company)

Historias Cantadas 3, Ulises Bueno (Sony Music Argentina)

Mi camino, Magui Olave (LGG Music)

Mejor Álbum Artista de Folklore

Después de Todo, Teresa Parodi (Sony Music Argentina)

Soy Semilla, Flor Paz (S-Music)

Flor y Raíz, Pedro Aznar (Pedro Aznar)

Mejor Álbum Artista de Rock

Dios los cría, Andrés Calamaro (Universal Music Argentina/ Grabaciones Encontradas)

Los Años Salvajes, Fito Páez (Sony Music Argentina)

Siervo, Palo Pandolfo S-Music)

La Dirección, Conociendo Rusia (Geiser Discos)

Mejor Álbum Artista de Tango

De Barro y Cielo, Natalia Bazán (Brabacam)

Las noches que han pasado, (Hernán Lucero Alfiz Producciones SA)

La Caldera, Julieta Laso (Ultrapop)

Mejor Álbum Artista Pop

Quiromancia, Benjamín Amadeo (Sony Music Argentina)

Atlántico a Pie, Diego Torres (Sony Music Argentina)

El amor en mi vida, Abel Pintos (Sony Music Argentina)

Mejor Álbum Artista Romántico - Melódico

Pido Permiso, Dany Martin (Pattaya)

Boleros, Negro Falótico (Acqua Records)

Te Llevo Bajo Mi Piel, Palito Ortega (Sony Music Argentina)

Mejor Álbum Artista Tropical

El Majestuoso Ritmo de Badi, Badi (Leader Music)

Herencia, Nico Mattioli (Garra Records)

Llévalo Amor; Daniel Cardozo (Lobos Entertaiment Group)

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

=EP8, Lisandro Aristimuño - Fernando Kabusacki (Viento Azul)

Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro, Santiago Motorizado (Laptra Discos)

Maya And The Three, Gustavo Santaolalla (Sony Music Argentina)

Mejor Álbum Canción de Autor

El Arte de Comer Sin Ser Comido, Iván Noble (Sony Music Argentina)

Desafío Guerrero, Luna Sujatovich (Independiente)

Simple, Fernando Cabrera (Acqua Records)

Mejor Álbum Conceptual

ADN (Capítulo A), Los Auténticos Decadentes (PopArt Discos)

50 años de música, Jairo (DBN)

El disko, Ca7riel (Clix)

Mejor álbum de chamamé

Del Otro lado, Gicela Mendez Ribeiro y Yuki Makita (Koldra)

Mario Del Tránsito, Las Hermanas Vera (Independiente)

YacaRock Nacional, (Chamamé de la Humanidad) Yacaré Manso (Club del Disco)

Mejor álbum de Jazz

Ontology, Roxana Amed (Sony Music Argentina)

Bardo, Yamile Burich (Independiente)

Piano Tuerto, Leo Genovese (Twitin Records)

Mejor álbum de música clásica

Elías Gurevich - 300 Años Solo Violín (Vol. 1), Elías Gurevich (Producción independiente)

Disco debut, Dúo Isas Kwiek (Virtuoso Records)

Piazzolla. Obras desconocidas para piano solo, Natalia González Figueroa (Virtuoso Records)

Mejor Álbum de Música Urbana

Desde el Fin del Mundo, Duki (SSJ Records / Dale Play Records)

Animal, Maria Becerra (Independiente)

Géminis, ECKO (Universal Music Argentina(

Mawz, Lit Killah (Warner Music Argentina)

Parte De Mi, Nicki Nicole (Sony Music Entertainment US Latin / DALE PLAY Records)

El disko, Ca7riel (Clix)

Post mortem, Dillom (Bohemian Groove)

Mejor Álbum de Reggae / Ska

Yo, Dread Mar I (Sony Music Argentina)

Nonpalidece, Nonpalidece (Parking Records)

Stay Rude, deluxe edition, Hugo Lobo (Ultrapop)

Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk

Radares, Deja Vu (Independiente)

La Cura, Arde la Sangre (Numen Música)

Sr. Punk Vol 2, Mal Momento (Ultrapop)

Fuente: La Nación.