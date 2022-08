“Tito” Videla: “Vamos en alza en el nivel de boxeadores que se presentan en cada festival”

Experimentado como pocos, Roberto Videla habló con Infoeme sobre el balance del evento que contó con 11 peleas, 9 amateur y dos dentro del campo rentado.

“Fue un muy lindo festival, la gente acompañó y el balance por ese lado es bueno” comenzó diciendo Videla que luego aseguró que: “Vamos en alza en el nivel de boxeadores que se presentan en cada festival y eso lleva a que los chicos se tengan que pegar más a los gimnasios y acercarse los técnicos, pero todas las escuelas tienen algún que otro representante en los evento”.

El entrenador del gimnasio “Tito” Videla continuó diciendo que por estar preparando a los pugilistas no vio todas las peleas pero que las que pudo observar “fueron muy lindas”.

En lo que respecta a los enfrentamientos profesionales que no encontró triunfo para los representantes de Olavarría, “Tito” mencionó que “lamento lo de Gonzalo -Andreasen- que se comió una mano y no se pudo recuperar” y agradeció “al equipo Barragán que me invitó a ser el técnico” -NdR: Enrique Barragán aún no cuenta con licencia de entrenador nacional por eso debe ser acompañado por otro profesional-.

“La pelea de Lorena fue muy pareja, yo sentí que teníamos algún puntito a favor pero el empate estuvo bien”, aseveró el ex deportista.

Además, Videla opinó sobre Facundo Farías que cerró los combates amateur logrando una victoria: “Cuando uno trabaja en el rincón no suele darse cuenta si ganó o perdió, a excepción que sea muy clara, pero creo que hemos ganado bien a pesar de que fue pelea pareja con un digno rival”.

“Para el festival que viene esperamos que Facundo Farías vuelva a pelear en la Walter veremos si hacemos la revancha con este chico que fue una muy linda pelea”, comentó Videla sobre el festival que se llevará a cabo a mediados del mes de septiembre y también dijo que sigue trabajando con Alexander Farías que tras su lesión en el hombro “va a volver en un par de meses, una pena porque le pasa lo de la lesión cuando veníamos trabajando para llegar al profesionalismo en esta categoría Medio Pesado”.

Por último, el experimentado coach sentenció que aún trabajan en recuperarse de la pandemia “porque fue un golpe duro para el boxeo que es un deporte muy sencillo, trabajamos en sumar chicos desde todas las escuelas que por suerte tienen algún que otro representante con mucho futuro”.