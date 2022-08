Pehuajó: violenta agresión a una profesora por desaprobar a una alumna

Una profesora del Colegio Nacional de Pehuajó y su esposo fueron violentamente agredidos por familiares de una alumna que rindió mal un examen de matemáticas. La pareja de la mujer terminó en el hospital por las lesiones recibidas y desde allí la docente recalcó a los medios locales: “Si volviera a empezar no cambiaría nada de lo que hice, agradezco a todos”.

Todo comenzó el viernes 12, por la tarde, después de que la alumna desaprobara el examen de una materia previa. De acuerdo a lo informado por los medios locales, la chica debía matemáticas de 5º y 6º año y al rendir mal la prueba se le complicaba el ingreso a la Policía bonaerense, que era su aspiración.

A raíz de esto, empezaron las agresiones: primero la alumna insultó a miembros del equipo educativo y más tarde una tía junto a otra persona se dirigió a la casa de Dominica García, la docente a la que amenazaron y golpearon junto a su esposo. Además, arrojaron piedras contra la vivienda y le rompieron la bicicleta.

El conflicto terminó con la llegada de la Policía que fue alertada por los vecinos. El marido de García debió ser asistido en el hospital local, producto de las heridas que le ocasionaron los golpes recibidos.

“La educación empieza en casa”

Cuando ya todo había pasado, la profesora señaló: “Si volviera a empezar no cambiaría nada de lo que hice. La educación empieza en casa”.

Domínica García recibió gran cantidad de muestras de apoyo tras la agresión, incluyendo un comunicado del Colegio Nacional en “repudio a la agresión sufrida hacia una docente de la institución y su familia”, y en el que también piden que los conflictos se solucionen “a través del diálogo y en forma pacífica”.

“Hoy me di cuenta de cuánta gente me quiere, respeta mi trayectoria y me apoya. Si volviera a empezar no cambiaría nada de lo que hice”, expresó la profesora al portal 365Pehuajó.

La escuela, señaló la mujer, “es el lugar donde mejor me siento después de mi mesa familiar”. Y agregó: “Gracias, gracias por estar, lo único que se me ocurre decir es que la educación empieza en casa”.

Fuente: DIB