Reclaman por el mal estado de las obras de cloacas en el Hipólito Irigoyen: "Hace 15 días que dejaron todo abandonado"

Un grupo de vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen se comunicaron con Infoeme para denunciar el mal estado en el que quedan las veredas tras la obra de cloacas que se lleva a cabo en ese sector de la ciudad.

"Hace 15 días que no concurren y dejaron todo abandonado, no se puede ingresar a las cocheras y no dan respuesta", expresaron los vecinos cansados de no recibir respuesta alguna sobre el arreglo de veredas.

Luego de el gran caudal de agua que cayó durante este domingo, los vecinos manifestaron que la zona se volvió intransitable y que es "muy peligrosa para los vehículos y niños que juegan en el lugar".

Dicha obra en construcción esta ubicada en la cuadra de Amparo castro y Republica del Líbano.