CABA: buscan la habilitación de las pistolas Taser

El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, adelantó que irán a la Justicia para lograr la habilitación del ingreso al país de las pistolas Taser al denunciar que desde el Gobierno nacional lo mantienen frenado por una cuestión “ideológica”.

El funcionario porteño explicó que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex Renar, había aprobado en mayo del año pasado la adquisición de 60 armas electrónicas con destino a la Policía de la Ciudad. “A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización”, se quejó D’Alessandro en relación a la salida de Ramiro Urristi.

Sin embargo, una vez aprobado el uso del dispositivo, el proveedor debe presentar un pedido de autorización de importación en ANMaC. Esa solicitud se encuentra pendiente de resolución en el organismo.

Hace días, el Ministerio de Justicia y Seguridad presentó un nuevo escrito ante la ANMaC, solicitando ser parte interesada del trámite y su conclusión favorable. No obstante, D’Alessandro explicó que siguen sin recibir respuesta por lo que evalúan ir a la Justicia.

“No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten. Agotamos la instancia administrativa y si no tenemos respuesta esta semana vamos a ir a la vía judicial”, adelantó. Además, denunció que el Ministerio de Justicia de la Nación no les brinda el permiso porque “aplican sus funciones desde la ideología, no desde la normativa”.

Cabe recordar que en mayo de 2019, a través de una resolución firmada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno de Mauricio Macri reglamentó el uso de las Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Además, aprobó un protocolo y dispuso la capacitación del personal para su utilización.

Sin embargo, en diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó la ahora ex ministra Sabina Frederic fue la derogación del protocolo, que disponía su uso en terminales de gran afluencia de público, como estaciones de tren o aeropuertos. Esto le valió críticas, entre otros, del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien aseguró que por ejemplo en el caso del cantante Chano Carpentier el daño hubiera sido menor si el personal policial usara las pistolas eléctricas.

Pese a esto, el actual ministro Seguridad nacional, Aníbal Fernández desestimó la posibilidad de que el país pueda utilizarlas al asegurar que “no se está preparado para eso, ni de casualidad”.

Las pistolas Taser son armas de electrochoque, que disparan proyectiles con cables que administran corriente suficiente como para afectar los músculos, principalmente las extremidades, e inmovilizar temporalmente. (DIB)