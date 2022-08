Todas las vida de Estanislao, el cura veterinario

El Padre Estanislao Fariña ha vivido varias vidas en una. Su familia y la profesión, primero, y su vocación sacerdotal, luego, lo han llevado a recorrer diferentes ciudades y toparse con distintas culturas. Actualmente es el párroco en San Vicente.

Nació en la ciudad de Buenos Aires pero ya había recorrido un largo camino para llegar hasta ahí. Sus padres vivían en Salta y en medio del embarazo se mudaron a Ayacucho. Su madre se trasladó hasta la capital del país para tenerlo y a las pocas semanas regresaron hacia el campo en el cual trabajaban. Allí vivió hasta el último año de la Primaria, cuando se trasladaron a Tandil.

“Fui a una escuela rural de concentración. Esa infancia estuvo re linda. A veces teníamos que ir a caballo hasta la tranquera y nos pasaba a buscar una Estanciera, una Ford carrozada y de ahí pasábamos a un colectivo grandote. Jugábamos bastante al fútbol a la tarde”, recuerda de aquellos momentos. Ya radicados en Tandil, pudo acceder a la educación a la secundaria. Y allí mismo decidió continuar sus estudios.

Su primera elección: la veterinaria

“Estaba entre Agronomía y Veterinaria y elegí Veterinaria por los animales, porque estaba bastante con el tema de las vacas y los caballos”, cuenta. Y en ese momento comenzó su camino dentro de esta profesión, en el que se fue entrecruzando su otra vocación: el sacerdocio. “Ya a mitad de la carrera me estaba preguntando”, cuenta a Infoeme sobre el interrogante que atravesaba su vida.

No estaba tanto en paralelo la profesión o ésto sino que era más entre conformar una familia o ser sacerdote. La profesión me sigue gustando, hasta podría hacer un poco.

Pero la decisión no pasaba por su profesión en sí misma sino por la elección de una forma de vida. “No estaba tanto en paralelo la profesión o ésto sino que era más entre conformar una familia o ser sacerdote. La profesión me sigue gustando, hasta podría hacer un poco”, recuerda el Padre Estanislao sobre aquellos interrogantes que lo atravesaban en su profundidad. Y allí contó con el apoyo y consejo de los sacerdotes que se encontraban en la Parroquia del Santísimo de Tandil y el grupo de jóvenes al que pertenecía.

El momento de la decisión

Una vez terminada la carrera, ejerció como veterinario durante dos años. El último, junto a un Agrónomo con el que recorría el país. Ya en la ciudad de Buenos Aires, la idea del sacerdocio empezó a tomar forma. “Tenía que elegir. Para el lado de la familia o para esto pero no podía estar en el medio. Hice un retiro largo en un Monasterio en Córdoba y ahí lo vi más claro”, recuerda Estanislao sobre ese proceso largo que terminaba.

Tenía que elegir. Para el lado de la familia o para esto pero no podía estar en el medio.

Fue así como comenzó el Seminario y la vida le traería una nueva mudanza. Una vez finalizada la primera etapa de formación, por orden del Obispo, su destino fue Roma. Allí pudo enriquecerse no solo en lo religioso, sino también en lo cultural. “Es linda la experiencia de fe y de mundo, compartir con gente de distintos continentes. Me gustó la cultura italiana, no me sentí lejano”, nos cuenta acerca de ese momento.

Estanislao Fariña durante su paso por Roma

A su regreso, el actual Párroco San Vicente, se ordenó sacerdote el 11 de mayo de 2012. Estuvo en el Azul trabajando con los seminaristas y en la Parroquia de Lourdes. Luego pasó por Chillar y fue cubriendo distintas comunidades que lo requerían. Hasta que finalmente llegó a nuestra ciudad hace 4 años.

“La vocación de familia te ayuda a ver cuánto nos quiere Dios y cómo crece la vida y la vocación consagrada te ayuda a ver que eso lindo de acá apunta a ser eterno. Es como el paso, el puente. Las dos cosas son necesarias y las compartimos, las vivimos juntos”, resume Estanislao sobre todo el proceso que atravesó para llegar a su rol de sacerdote.