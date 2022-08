Morales: "La corrupción del kirchnerismo degradó a la Argentina”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, cerró su visita a Trenque Lauquen con un acto en el Comité de la UCR local en el que cuestionó los años de corrupción del kirchnerismo.

"Hoy se está llevando a cabo uno de los juicios más importantes, que tiene que ver con desnudar la matriz de corrupción del kirchnerismo, que degradó culturalmente a la República Argentina agravó esa situación con un gobierno anárquico", disparó.

En ese sentido, dijo que actualmente hay muchas dificultades. “Uno como gobernador cuando llega a un ministerio no sabe quién manda, no se toman decisiones, no hay autoridad en un presidente que designa un superministro de economía y sale escapándose por el costado", dijo.

Morales marcó que es difícil que haya un gobierno “cuando hay una vicepresidenta que todos los días le está poniendo palos en la rueda a su propio gobierno, por esa personalidad que tiene de destruir todo si no lo maneja ella”. “No hay gobierno cuando hay esa anarquía, con facciones de poder que se pelean entre ellos”, completó.

El presidente de la UCR le pidió al Frente de Todos que se ordene. “Hoy está más claro que nunca que la causa del problema político y social en la República Argentina es la política, es la anarquía, la pelea interna del FDT, por eso hoy más que nunca cuidado con pelearnos en el radicalismo, en JXC, tenemos que consolidar la unidad en el marco de la diversidad porque el país nos está mirando”, indicó.

En ese contexto, destacó el rol de su partido: “La gente está volviendo a ver a la Unión Cívica Radical, por eso tenemos que actuar con una gran responsabilidad en este partido, que es un partido moderno. Abrazamos una agenda moderna en Corrientes, en Mendoza, en cada uno de los municipios donde gobierna la UCR”.

"Abrazamos también una agenda moderna en Jujuy, donde resolvimos lo primero que había que resolver y que es algo que tenemos pendiente todavía en todo el territorio de la República Argentina, porque es en Jujuy donde se dio la matriz de corrupción y de violencia de la mano de algunas organizaciones sociales con las que había que terminar para recuperar la paz en Jujuy, para devolverle el orden democrático a la provincia, para convertir una provincia que se decía inviable en una provincia con proyectos y futuro, como es cada una de las provincias de la República Argentina”, dijo.

A su vez, señaló que en Juntos por el Cambio es necesario dar el debate sobre el “plan de gobierno” y saldar “algunas cuestiones de diferencias que tenemos con nuestros socios en Juntos por el Cambio”.

“Tenemos que parar a la coalición en el centro, tenemos que romper esa grieta que le ha hecho tanto mal a la República Argentina y sembrar el camino, tenemos que tener un plan de gobierno y tener diálogo para construir consensos por el país para las actuales y futuras generaciones”, sostuvo.

Junto al gobernador estuvieron presentes en el acto Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen, el intendente de Pellegrini Jorge Pacheco, el diputado nacional Jorge Rizotti, la senadora Provincial Erica Revilla, el prosecretario parlamentario del Senado Jorge Tunesi, Manuel Cisneros presidente de la juventud radical de la provincia de Buenos Aires, Gabriela Aymar presidente del comité de Trenque Lauquen, dirigentes, funcionarios y militantes de la UCR de toda la provincia de Buenos Aires.

Antes de ese acto Morales firmó un acuerdo de cooperación con el intendente de Trenque Lauquen dirigido a compartir información y promover acciones de colaboración productiva y científica para el estudio y producción de cannabis con fines medicinales.