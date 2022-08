Larreta en Olavarría: “Estamos trabajando en un plan de Gobierno para tenerlo al momento de asumir”

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa esta tarde junto al intendente Ezequiel Galli y brindo un panorama sobre la situación que atraviesa la Argentina y cómo se prepara junto a su equipo para 2021.

En este marco, Rodríguez Larreta apuntó: “Argentina necesita un plan integral, un plan económico que nos diga cómo vamos a crecer, cómo vamos a desarrollarnos, en qué sectores del país”, y agregó: “Argentina debiera duplicar las importaciones”, e indicó que esto “requiere estabilizar la economía”.

De cara a las elecciones de 2023, el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostuvo: “Estamos trabajando en un plan integral, tenemos más de 100 profesionales alrededor de la fundación Pensar, lo estamos haciendo con mucha seriedad porque estamos convencidos de que Argentina puede salir adelante, pero para eso tenemos que tener un plan bien en detalle para tenerlo al momento de asumir el Gobierno”.

Hay que recuperar el federalismo en Argentina, nunca ha sido tan unitaria como ahora, la concentración de recursos que ha generado el Kirchnerismo es fenomenal, tenemos que volver a construir una argentina federal”, continuó.

Acerca de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Horacio Rodríguez Larreta, señaló: “Es un cambio de nombres y por sí solo no significa nada más siendo del mismo Gobierno, hay que ver cuando presente un plan porque Argentina necesita un rumbo, el cambio de personas por sí mismo no significa nada, lo que tenemos que ver es qué plantea el gobierno”.

Para cerrar, habló sobre el dialogo que mantuvo con el sector empresario local y afirmó que la preocupación es por “la falta de previsibilidad” y argumentó: “No sabes qué va a hacer el Gobierno mañana, esas idas y vueltas no ayudan los empresarios necesitan visión de largo plazo, si no hay previsibilidad, no hay crecimiento”.