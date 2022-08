El mensaje de Viviana Canosa después de que A24 mostrara una silla vacía en el horario de su programa

Viviana Canosa rompió el silencio. luego de que el canal A24 mostrara una silla vacía al aire tras su renuncia a "Viviana con vos", el porgrama que conducía de lunes a viernes a las 21,

A través de sus redes sociales, la conductora publicó un mensaje y agradeció el apoyo de sus seguidores en este momento. "¡¡Muchas gracias a todos!! Los quiero fuerte", escribió en sus historias de Instagram. Ese mensaje también fue publicado en Twitter.

Canosa renunció a su programa en A24 por "diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión".

"Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", dijo a través de un hilo de Twitter el 5 de agosto.

"Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar", agregó.

"No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", señaló.

Y cerró: "Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche. Viviana Canosa, Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe, Andres Bombillar".