Un llamativo mensaje fue publicado en las últimas horas en la cuenta de Twitter de Julieta Díaz y el posteo se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Pero la actriz denunció que le habían hackeado su cuenta oficial de Twitter. Y a través de su perfil de Instagram, les pidió a sus seguidores que la ayudaran a recuperarla y se mostró preocupada por la situación.

“Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenía hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quién me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa”, decía el tuit que publicó el hacker.

Al ser consultada por el periodista Guido Zaffora para saber si ella había escrito el mensaje, Julieta Díaz lo negó y confirmó que "está hackeada (la cuenta)".

En un video con su descargo, la actriz había comentado que no sabía cómo le habían robado su Twitter ni quiénes estaban detrás del hecho. “Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias”, comunicó en la grabación.