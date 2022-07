Desesperada convocatoria para salvar a dos perritos

Diferentes proteccionistas levantaron una convocatoria urgente para hacerse cargo de dos perros que corren en riesgo de quedar en la calle.

Fue a través de un emotivo mensaje que el grupo de proteccionistas Las Torivias lamentó la posibilidad de que dos de los perros que rescataron queden en la calle, ya que no encuentran nadie que quiera adoptar o, por lo menos, mantener en tránsito a los dos perritos.

Se trata de Amiguita y Tomy, que fueron rescatados de las calles en deplorables estados de salud, pero que con el cuidado y la asistencia de las proteccionistas lograros recuperarse.

“Amiguita fue encontrada atropellada en el barrio Provincias Unidas. Fue ahí donde la recogimos, la asistimos y le dimos el tratamiento para sus heridas, pero a la vez descubrimos que tenía el cráneo hundido, lo que resultó ser una afectación del nervio trigémino, que le afectaba los músculos de la mitad de la cara, por lo que tuvimos que empezar con ella un tratamiento de corticoides y solucionar eso”, afirmó Bernabela, una de las proteccionistas, en diálogo con Infoeme.

Pero lo que todavía es causa de preocupación es el posoperatorio de la intervención que debe enfrentar Amiguita por sus heridas.

“La tuvimos que operar de la patita, y eso lleva un mes y medio de recuperación, lo que complicó a la mujer que la tenía en tránsito, ya que ella tiene al hijo internado y por eso se le está haciendo muy difícil ocuparse de la perra. Ahora tenemos miedo de que Amiguita quede en la calle. Es una perra que ama a los chicos y se lleva muy bien con los otros animales, es un amor Amiguita”, contó Bernabela, que, junto a sus colegas, no para de buscar alguien que sea capaz de darle cobijo a la perrita.

“Hola a todos, hoy nos sentimos que no podemos más, estamos muy tristes, ya son dos perros que van a parar a la calle, no hay lugar, nadie nos da una mano ni transitando, los perros están sanos, todos castrados con vacunas al día. Hoy le toca a Amiguita, esta perra tenía el craneo hundido, esta re bien, solo toma corticoides, no necesita nada más. Hasta le pagamos a una paseadora para que se la lleve a jugar. Necesita una familia por el amor de Dios, estamos desesperadas ¿Cómo hacemos para ir y dejarla otra vez en la calle después de tenerla en tránsito unos meses? La persona que la cuidó estos meses está pasando por un momento complicado en su vida y ya no puede tenerla, hay que sacarla de ahí sí o sí. Si no aparece nadie, hay que dejarla en la calle otra vez, después de tanto sacrificio y esfuerzo”, publicaron las proteccionistas en la cuenta oficial de instaran de Las Torivias.

“Se me parte el corazón de ir y dejarla la calle ¿Cómo hacemos eso? ¿Te imaginas tener un plato de comida, una cama donde dormir y de un día para el otro no tener nada ni a nadie? No es justo, por favor ayúdennos difundiendo a Amiguita y a Tomi, ya no hay ni un rincón donde dejarlos”, agregaron.

Tomy, por su parte, el otro perro que necesita tránsito urgentemente, tiene aproximadamente un año y lo encontraron en una alcantarilla donde lo habían dejado después de atropellarlo.

“Lo llevamos al veterinario y lo operamos y la intervención, por suerte, salió bien. Él es muy enérgico porque es un perro muy joven, pero muy amoroso, haría feliz a cualquier familia”, contó la referente de Las Torivias.

“Lo que me da un poco de bronca es que cuando publicas un perro de raza la gente se mata, no nos duran ni un dia, y cuando publicas un perro comun y corriente no conseguís lugar y corres el riesgo de que tenga que volver a la calle, la gente se pierde perros hermosos, super amorosos e inteligentes por esa desesperación que tienen con los perros de raza”, concluyó.

Cualquier persona que esté interesada en adoptar o darle tránsito a Tomy o a Amiguita puede comunicarse por mensaje privado al instagram las_torivias