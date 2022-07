En medio de los cambios en el gobierno, el dólar blue cerró a $296

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue se hundió 15 pesos y cerró a $296. En los últimos cinco días, el tipo de cambio ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se derrumbó casi 40 pesos y la brecha cambiaria se redujo al 120% en promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 315,105 millones, en futuros MAE U$S 638,225 millones y en el Rofex U$S 4.889 millones.

En la última rueda del mes, el Banco Central efectuó ventas por algo más de U$S 140 millones, cerrando julio con ventas por U$S 1.275 millones. La demanda para el pago de importación de energía y combustible fue otra vez la protagonista de la rueda con un monto algo superior a los U$S 200 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 129,78 para la compra y a $ 137,94 para la venta, con una suba de ocho centavos en relación con el cierre de la víspera. De esta manera, el llamado dólar solidario siguió la misma curva y se comercializó a $ 227,60.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación se desplomó 11,4% hasta los $ 285,36 por unidad, y el dólar MEP bajó 5,9% a $ 283,20.

Fuente: El Destape.